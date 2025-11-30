Ajacied vertrekt in de winter? "Lijkt schot in de zaak te zitten"

Bij Ajax blijft het onrustig rond Kenneth Taylor. De middenvelder, die eerder al flirtte met een vertrek, lijkt ook in de winterstop opnieuw nadrukkelijk in beeld bij geïnteresseerde clubs. Volgens clubvolger Tim van Duijn is de kans reëel dat Taylor na de jaarwisseling alsnog vertrekt uit Amsterdam. In de podcast van Kale & Kokkie licht hij de situatie toe.

"Het verhaal was dat hij afgelopen zomer weg wilde en naar FC Porto kon. Dat ging niet door en daarna zijn ze gaan praten over afspraken voor in de winter", zegt Van Duijn. Daarbij zou onder meer gesproken zijn over mogelijke clausules, al is niet helemaal duidelijk of die officieel zijn vastgelegd. "Ik weet niet of dat op papier wordt gezet of dat het mondeling gebeurt."

Lange tijd leek er weinig beweging in het dossier te zitten, maar dat is inmiddels veranderd. "Ze kwamen er in eerste instantie niet echt uit, het liep heel stroef qua bedragen, maar nu lijkt er wat schot in de zaak te zitten", aldus Van Duijn. Volgens hem ligt er inmiddels een duidelijke afspraak tussen club en speler. "Er komt iets op papier te staan, waardoor ze allebei weten voor welk bedrag hij weg kan straks."