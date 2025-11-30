Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajacied vertrekt in de winter? "Lijkt schot in de zaak te zitten"

Thomas
bron: Kale & Kokkie
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Bij Ajax blijft het onrustig rond Kenneth Taylor. De middenvelder, die eerder al flirtte met een vertrek, lijkt ook in de winterstop opnieuw nadrukkelijk in beeld bij geïnteresseerde clubs. Volgens clubvolger Tim van Duijn is de kans reëel dat Taylor na de jaarwisseling alsnog vertrekt uit Amsterdam. In de podcast van Kale & Kokkie licht hij de situatie toe.

"Het verhaal was dat hij afgelopen zomer weg wilde en naar FC Porto kon. Dat ging niet door en daarna zijn ze gaan praten over afspraken voor in de winter", zegt Van Duijn. Daarbij zou onder meer gesproken zijn over mogelijke clausules, al is niet helemaal duidelijk of die officieel zijn vastgelegd. "Ik weet niet of dat op papier wordt gezet of dat het mondeling gebeurt."

Lange tijd leek er weinig beweging in het dossier te zitten, maar dat is inmiddels veranderd. "Ze kwamen er in eerste instantie niet echt uit, het liep heel stroef qua bedragen, maar nu lijkt er wat schot in de zaak te zitten", aldus Van Duijn. Volgens hem ligt er inmiddels een duidelijke afspraak tussen club en speler. "Er komt iets op papier te staan, waardoor ze allebei weten voor welk bedrag hij weg kan straks."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zondagavond de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Etienne Vaessen

Geen warm onthaal verwacht voor Vaessen: "Hij leeft er zelfs voor"

0
Dick Lukkien

'Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Lukkien verrast niet'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 14 -1 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd