Ajacied wil basisplaats: "Besproken wat hij van mij verwacht"
Aaron Bouwman lijkt nadrukkelijk te solliciteren naar een vaste plek in de hoofdmacht van Ajax. De achttienjarige verdediger kreeg in de derde voorronde van de Conference League opnieuw een basisplaats en stond daarmee voor de derde keer in een officiële wedstrijd aan de aftrap. Na afloop sprak hij met Ziggo Sport over zijn ontwikkeling en ambities.
Bouwman wil zich voorlopig nog niet rijk rekenen. "Het is nog de voorbereiding. Zo kijk ik er ook naar", vertelt hij. "We zijn pas net begonnen, maar ik ben blij dat ik al zoveel wedstrijden heb mogen spelen." Ook in de wedstrijden tegen Vojvodina koos Míchel Sánchez voor de jonge verdediger boven Youri Baas.
De nieuwe trainer heeft inmiddels met Bouwman gesproken over zijn verwachtingen. "We hebben wel met elkaar gezeten en besproken wat hij van mij verwacht. Maar ik hoop dat ik komend seizoen veel kan spelen."
Tegen Shelbourne vormde Bouwman centraal achterin een duo met Daley Blind. De samenwerking met de ervaren verdediger bevalt hem goed. "Dat is top. De rust die hij aan de bal uitstraalt en de manier waarop hij coacht, daar kan ik heel veel van leren."
Of hij dit seizoen met een ander gevoel aan de start staat dan vorig jaar, vindt Bouwman nog lastig te beoordelen. "Het is vroeg om dat te zeggen, want we zijn pas net begonnen. Vorig jaar begonnen we ook met een overwinning en stonden we er positief in, maar in de loop van de wedstrijden ging het toen minder."
Toch merkt de verdediger dat de sfeer binnen de selectie positief is. "Maar er hangt zeker een positieve sfeer. We willen kampioen worden, dat is waar Ajax voor staat. En daar gaan we dit jaar volle bak voor."
Over zijn eigen optreden is Bouwman redelijk tevreden, al ziet hij voldoende ruimte voor verbetering. "Hier en daar kan het altijd beter. Ik ben altijd kritisch op mijzelf. Ik denk dat ik sterk speel, maar dat er verdedigend soms nog dingen iets minder gaan."
De jonge Ajacied probeert vervolgens snel door te schakelen. "Ik kijk die momenten dan terug en daarna laat ik het los. Het is verleden tijd en je moet door naar de volgende wedstrijd."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"