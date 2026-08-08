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Ajacied wil basisplaats: "Besproken wat hij van mij verwacht"

Amber
bron: Ziggo Sport
Owen Wijndal, Steven Berghuis en Aaron Bouwman
Owen Wijndal, Steven Berghuis en Aaron Bouwman Foto: © Pro Shots

Aaron Bouwman lijkt nadrukkelijk te solliciteren naar een vaste plek in de hoofdmacht van Ajax. De achttienjarige verdediger kreeg in de derde voorronde van de Conference League opnieuw een basisplaats en stond daarmee voor de derde keer in een officiële wedstrijd aan de aftrap. Na afloop sprak hij met Ziggo Sport over zijn ontwikkeling en ambities.

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Bouwman wil zich voorlopig nog niet rijk rekenen. "Het is nog de voorbereiding. Zo kijk ik er ook naar", vertelt hij. "We zijn pas net begonnen, maar ik ben blij dat ik al zoveel wedstrijden heb mogen spelen." Ook in de wedstrijden tegen Vojvodina koos Míchel Sánchez voor de jonge verdediger boven Youri Baas.

De nieuwe trainer heeft inmiddels met Bouwman gesproken over zijn verwachtingen. "We hebben wel met elkaar gezeten en besproken wat hij van mij verwacht. Maar ik hoop dat ik komend seizoen veel kan spelen."

Tegen Shelbourne vormde Bouwman centraal achterin een duo met Daley Blind. De samenwerking met de ervaren verdediger bevalt hem goed. "Dat is top. De rust die hij aan de bal uitstraalt en de manier waarop hij coacht, daar kan ik heel veel van leren."

Of hij dit seizoen met een ander gevoel aan de start staat dan vorig jaar, vindt Bouwman nog lastig te beoordelen. "Het is vroeg om dat te zeggen, want we zijn pas net begonnen. Vorig jaar begonnen we ook met een overwinning en stonden we er positief in, maar in de loop van de wedstrijden ging het toen minder."

Toch merkt de verdediger dat de sfeer binnen de selectie positief is. "Maar er hangt zeker een positieve sfeer. We willen kampioen worden, dat is waar Ajax voor staat. En daar gaan we dit jaar volle bak voor."

Over zijn eigen optreden is Bouwman redelijk tevreden, al ziet hij voldoende ruimte voor verbetering. "Hier en daar kan het altijd beter. Ik ben altijd kritisch op mijzelf. Ik denk dat ik sterk speel, maar dat er verdedigend soms nog dingen iets minder gaan."

De jonge Ajacied probeert vervolgens snel door te schakelen. "Ik kijk die momenten dan terug en daarna laat ik het los. Het is verleden tijd en je moet door naar de volgende wedstrijd."

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