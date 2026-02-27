Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Ajacied wil zich meer laten zien: "Of ik gelukkig ben bij Ajax?"

Sara
bron: Aba Today
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax is niet de eerste club in Nederland van Ko Itakura, die een verleden heeft bij FC Groningen. De centrale verdediger weet nog goed hoe hij als speler van De Trots van het Noorden opkeek tegen het Ajax van toen. 

"Ze waren goed, niet normaal. Die ploeg met onder meer Frenkie de Jong was echt heel sterk. Ik had toen niet gedacht dat ik ooit bij Ajax zou spelen, zeker niet. Na mijn vertrek bij FC Groningen had ik zelfs niet verwacht nog eens terug te keren naar Nederland", vertelt hij in gesprek met Aba Today.

Itakura heeft het naar zijn zin bij Ajax, maar wil nog belangrijker zijn voor het team. "Zelf wil ik zoveel mogelijk gaan spelen, mezelf laten zien en dat in combinatie met goede prestaties van het team. Of ik gelukkig ben bij Ajax? Ik kan alleen maar zeggen: ja!", aldus de verdediger. 

"Het kostte me toch wel wat tijd om te wennen hier, merkte ik. Daar ben ik nog steeds wel mee bezig, maar het gaat goed. Het is speciaal hier en anders dan bij andere clubs. Ik heb de eerste seizoenshelft af en toe het idee gehad dat ik nog meer kon bijdragen aan het team. Maar dat komt wel, ik zal nog meer moeten wennen aan de ploeg en manier van spelen. Individueel ben ik er nog niet, vind ik", besluit hij. 

Gerelateerd:
Maarten Paes debuteert bij Ajax

Paes duidt transfer: "Had eerder al contact met Marijn Beuker"

0
Jordi Cruijff kijkt rond

'Ajax en AZ strijden om Zweeds toptalent': "Hangt veel van mij af"

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ko Itakura
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties