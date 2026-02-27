Ajacied wil zich meer laten zien: "Of ik gelukkig ben bij Ajax?"

Ajax is niet de eerste club in Nederland van Ko Itakura, die een verleden heeft bij FC Groningen. De centrale verdediger weet nog goed hoe hij als speler van De Trots van het Noorden opkeek tegen het Ajax van toen.

"Ze waren goed, niet normaal. Die ploeg met onder meer Frenkie de Jong was echt heel sterk. Ik had toen niet gedacht dat ik ooit bij Ajax zou spelen, zeker niet. Na mijn vertrek bij FC Groningen had ik zelfs niet verwacht nog eens terug te keren naar Nederland", vertelt hij in gesprek met Aba Today.

Itakura heeft het naar zijn zin bij Ajax, maar wil nog belangrijker zijn voor het team. "Zelf wil ik zoveel mogelijk gaan spelen, mezelf laten zien en dat in combinatie met goede prestaties van het team. Of ik gelukkig ben bij Ajax? Ik kan alleen maar zeggen: ja!", aldus de verdediger.

"Het kostte me toch wel wat tijd om te wennen hier, merkte ik. Daar ben ik nog steeds wel mee bezig, maar het gaat goed. Het is speciaal hier en anders dan bij andere clubs. Ik heb de eerste seizoenshelft af en toe het idee gehad dat ik nog meer kon bijdragen aan het team. Maar dat komt wel, ik zal nog meer moeten wennen aan de ploeg en manier van spelen. Individueel ben ik er nog niet, vind ik", besluit hij.