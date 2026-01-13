Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajacied wordt compleet afgemaakt door supporters: "Vuile egoïst"

Gijs Kila
bron: X (voorheen Twitter)
Oscar Gloukh juicht
Oscar Gloukh juicht Foto: © BSR Agency

Ajax-supporters waren allerminst enthousiast over het optreden van Oscar Gloukh tegen Telstar. Ondanks dat de aanvaller de score wist te openen, overheerste op sociale media de kritiek op zijn spel. Met name het grote aantal keren dat hij de bal verspeelde, zorgde voor ergernis bij de aanhang.

Al na elf minuten kwam de ploeg op voorsprong via Gloukh, die vanaf de rand van het strafschopgebied uithaalde. Zijn poging werd van richting veranderd en bleek daardoor te lastig voor doelman Ronald Koeman junior, die niet goed achter de bal zat.

Uiteindelijk werd het 2-3 voor de Amsterdammers. Toch ging het op X vooral over Gloukh. De Israëliër, die deze zomer naar Amsterdam kwam, werd ondanks zijn doelpunt stevig aangepakt door supporters. De kritiek was fel, met onder meer de reactie: "Vuile egoïst dat je bent!".

Oscar Gloukh
