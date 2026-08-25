'Ajacied Youri Baas verschijnt op de radar bij Bundesliga-club'
Ajax-verdediger Youri Baas staat op de radar bij Eintracht Frankfurt. Dat meldt het Duitse Fussballtransfers.
Maandagochtend werd bekend dat Baas deze zomer nog mag vertrekken bij Ajax. De verdediger was vorig seizoen nog een van de grote uitblinkers in Amsterdam, maar lijkt onder Míchel minder perspectief op speeltijd te hebben. Ajax haalde Daley Blind binnen en ziet in Dies Janse ook een geschikte vervanger.
Nu is ook bekend dat Baas op de radar staat bij Frankfurt. De Duitse club ziet in Lilian Brassier van Stade Rennes de topkandidaat om de achterhoede te versterken, maar ook de namen van Baas en Nathan Zeze worden genoemd.
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