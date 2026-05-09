Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"

Anton Gaaei is niet tevreden over zijn eigen seizoen. Ajax is nog in de race om de derde plek, maar de Deen spreekt van een 'gemiddeld seizoen'.

Het was voor Ajax opnieuw geen rustig seizoen. De Amsterdammers namen al vroeg afscheid van John Heitinga en ook interim Fred Grim hield het niet lang vol. "Het was weer een hectisch seizoen, met veel ups en downs", stelt Gaaei bij ESPN. "Maar als we goed eindigen, is het oké."

De Deense rechtsback is niet tevreden met zijn eigen optredens dit seizoen. "Niet echt eigenlijk. Het was een gemiddeld seizoen voor mij. Ik wilde belangrijker zijn dan ik ben geweest", geeft hij toe. "Ik probeer positief te blijven tijdens de moeilijke periodes."