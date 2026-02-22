Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajacied ziet komst Schreuder zitten: "Doet het heel goed, wie weet"

Thomas
bron: ESPN
Dick Schreuder
Dick Schreuder Foto: © Pro Shots

Kian Fitz-Jim heeft zich uitgelaten over de mogelijke komst van Dick Schreuder naar Ajax. De middenvelder kreeg na het gelijkspel tegen NEC (1-1) de vraag of de huidige trainer van de Nijmegenaren een goede optie zou zijn voor de Amsterdammers. Zijn antwoord was opvallend.

"Hij doet het heel goed met NEC. Echt heel goed. Ze spelen ook leuk voetbal. Dus ja, wie weet", aldus Fitz-Jim in gesprek met ESPN. De Ajacied was complimenteus over de werkwijze van Schreuder, die met NEC een sterke indruk achterliet in de Johan Cruijff ArenA.

Tijdens dat duel had Fitz-Jim zelf een lastige avond bij standaardsituaties. Hij kreeg de taak om de boomlange Ahmetcan Kaplan te verdedigen en dat bleek geen eenvoudige opdracht. "Ik had er wel moeite mee, natuurlijk", erkent hij. "Mijn taak is eigenlijk om hem zo veel mogelijk te hinderen."

"En dan moeten de jongens achter mij de duels aangaan. Alleen Kaplan is heel sterk in de lucht. Dat ging niet heel goed deze wedstrijd", vervolgt de middenvelder eerlijk. Dat het op papier een ongelijke strijd was, ziet hij ook. "Dat klopt wel. Maar het was dan of ik of Sean (Steur, red.). En die is ook niet zo groot. Dus we bleven gewoon doen wat er was afgesproken."

