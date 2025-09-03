Ajacied zoekt confrontatie met staflid Volendam: "Misselijkmakend"

Steven Berghuis kreeg in de rust aan de stok met een staflid van FC Volendam afgelopen weekend. De buitenspeler van Ajax was woedend en leek een stevige woordenwisseling te hebben, nadat Ajax met een 1-0 achterstand de rust in ging.

Vlak voordat de spelers de kleedkamers opzochten, raakte Berghuis verwikkeld in een woordenwisseling met – vermoedelijk – Michael Dingsdag, de assistent-trainer van Volendam. De Ajacied werd vervolgens door teamgenoten mee naar binnen genomen, zo meldt Sportnieuws.

Op X laten fans van zich horen over de de woede-uitbarsting van de aanvaller. "Wat een raar mannetje is die Berghuis toch! Altijd ruzie zoeken met iedereen. Zelfs met leden van de staf van de tegenstander. En als ie nou nog een beetje kon voetballen. Zelfs dat niet. Misselijkmakend figuurtje", schrijft een geïrriteerde kijker. Ajax speelde uiteindelijk met 1-1 gelijk.