AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Ajacied zoekt confrontatie met staflid Volendam: "Misselijkmakend"

Sara
bron: Sportnieuws
Steven Berghuis tijdens FC Volendam - Ajax
Steven Berghuis tijdens FC Volendam - Ajax Foto: © BSR Agency

Steven Berghuis kreeg in de rust aan de stok met een staflid van FC Volendam afgelopen weekend. De buitenspeler van Ajax was woedend en leek een stevige woordenwisseling te hebben, nadat Ajax met een 1-0 achterstand de rust in ging. 

Vlak voordat de spelers de kleedkamers opzochten, raakte Berghuis verwikkeld in een woordenwisseling met – vermoedelijk – Michael Dingsdag, de assistent-trainer van Volendam. De Ajacied werd vervolgens door teamgenoten mee naar binnen genomen, zo meldt Sportnieuws

Op X laten fans van zich horen over de de woede-uitbarsting van de aanvaller. "Wat een raar mannetje is die Berghuis toch! Altijd ruzie zoeken met iedereen. Zelfs met leden van de staf van de tegenstander. En als ie nou nog een beetje kon voetballen. Zelfs dat niet. Misselijkmakend figuurtje", schrijft een geïrriteerde kijker. Ajax speelde uiteindelijk met 1-1 gelijk. 

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez over Ajacied: "Denk dat hij nog steeds veel potentie heeft"

0
Ronald Koeman bij de training

Koeman waardeert open karakter Weghorst: "Dat is geen probleem"

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Steven Berghuis
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd