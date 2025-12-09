KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft lacht Ajax-speler uit: "Ik vond het weer heerlijk"
Ajacied zorgt voor ophef: "Het is wel een beetje vreemd dat..."

Gijs Kila
bron: Rondo
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

In België is er verbazing ontstaan over de keuzes van Mika Godts, zo vertelt Imke Courtois in Rondo. De jonge aanvaller van Ajax liet al meerdere oproepen van Jong België schieten, iets wat volgens haar opmerkelijk is gezien zijn vorm.

Courtois begrijpt niet dat hij nog niet is uitgekomen voor het Belgische nationale elftal. "Hij is in enorme vorm en het blijft mij toch ook wel verbazen dat hij nog niet zijn eerste wedstrijd heeft gespeeld voor het nationale elftal. Het is een speler die wij goed kunnen gebruiken. Het is wel een beetje vreemd dat hij dan afzegt voor de beloften."

Theo Janssen ziet het anders en vindt de keuze van Godts logisch. Volgens hem voelt een jeugdinterland als een stap terug wanneer je al structureel bij Ajax 1 speelt. "Ik snap wel dat hij afzegt voor Jong België. Ik had daar ook zo’n hekel aan. Het probleem is: je zit bij Ajax gewoon al bij het eerste elftal en dan ga je die jeugdwedstrijdjes spelen. Het zijn geen jeugdwedstrijdjes, maar zo voelt het af en toe wel. In een vrij weekend en die jongens spelen al zoveel wedstrijden."

Marco van Basten is het echter niet met Janssen eens en benadrukt dat Godts zich nog moet bewijzen. Volgens hem is de Ajax-aanvaller nog lang niet op het niveau waarop hij zulke beslissingen kan permitteren. "Het is nog niet zo’n fenomeen als hij waarschijnlijk zelf denkt. Hij heeft bij Ajax net een basisplaats en het is niet dat hij het verschil maakt, totaal niet. Het is een jongen met potentie, maar hij moet nog genoeg laten zien, voordat hij een sterrenstatus krijgt."

Mika Godts
