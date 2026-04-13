Ajacieden aangepakt: "Waar waren ze tegen Twente en Feyenoord?"

Ajax was zaterdagavond met duidelijke cijfers te sterk voor het noodlijdende Heracles. In Almelo werd het 0-3, al kan die uitslag Valentijn Driessen niet overtuigen voor het slot van het seizoen van de Amsterdammers.

"Zoals altijd als Ajax wint in een dramatisch seizoen lopen velen vooruit op nieuwe succestijden", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Of het na een wedstrijdje tegen Sparta is een maand geleden of het niemendalletje tegen Heracles Almelo. Ineens wordt vergeten dat Wout Weghorst, Mika Godts en Steven Berghuis aardig voetbalden tegen de nummer 18 en gedoodverfde degradant uit de Eredivisie. Waar waren ze tegen Feyenoord en FC Twente?"

"De Tukkers zetten met John van den Brom een aardige reeks neer, maar moeten nog tegen kampioen PSV, nummer 3 NEC en nummer 6 AZ spelen", vervolgt de journalist. "AZ is de jojo in de subtop van de Eredivisie, maar verliest als laatste Nederlandse deelnemer kansloos van Shakhtar Donetsk in de kwartfinale van de Conference League, het derde Europese voetbaltoernooi."