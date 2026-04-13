Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Ajacieden aangepakt: "Waar waren ze tegen Twente en Feyenoord?"

Stefan
Steven Berghuis en Wout Weghorst vieren een treffer in Almelo
Steven Berghuis en Wout Weghorst vieren een treffer in Almelo Foto: © BSR Agency

Ajax was zaterdagavond met duidelijke cijfers te sterk voor het noodlijdende Heracles. In Almelo werd het 0-3, al kan die uitslag Valentijn Driessen niet overtuigen voor het slot van het seizoen van de Amsterdammers.

"Zoals altijd als Ajax wint in een dramatisch seizoen lopen velen vooruit op nieuwe succestijden", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Of het na een wedstrijdje tegen Sparta is een maand geleden of het niemendalletje tegen Heracles Almelo. Ineens wordt vergeten dat Wout Weghorst, Mika Godts en Steven Berghuis aardig voetbalden tegen de nummer 18 en gedoodverfde degradant uit de Eredivisie. Waar waren ze tegen Feyenoord en FC Twente?"

"De Tukkers zetten met John van den Brom een aardige reeks neer, maar moeten nog tegen kampioen PSV, nummer 3 NEC en nummer 6 AZ spelen", vervolgt de journalist. "AZ is de jojo in de subtop van de Eredivisie, maar verliest als laatste Nederlandse deelnemer kansloos van Shakhtar Donetsk in de kwartfinale van de Conference League, het derde Europese voetbaltoernooi."

"Met de terechte puntendeling bij NEC-Feyenoord kwamen de winnende concurrenten FC Twente, Ajax en AZ", gaat hij verder. "Met nog twaalf punten te verdelen houden deze drie achtervolgers uitzicht op deelname aan de lucratieve Champions League. Zo saai als de titelstrijd zich heeft voltrokken, zo spannend is de race naar de miljoenenpot van de UEFA."

Driessen denkt echter niet dat deze strijd goed is voor het internationale niveau van de clubs in Nederland. "Spanning dankzij nivellering is de doodsteek van de internationale positie van het Nederlandse clubvoetbal in Europa. In de Champions League hebben de Eredivisie-clubs niets te zoeken, in de Europa League zijn ze ook op het tweede plan beland en in de Conference League zijn ze verdwaalde outsiders", aldus Driessen.

Gerelateerd:
Steven Berghuis en Wout Weghorst vieren een treffer in Almelo

Lees meer:
Ajax wedstrijden Wout Weghorst Mika Godts Steven Berghuis Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajacieden aangepakt: "Waar waren ze tegen Twente en Feyenoord?"

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws