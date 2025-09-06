Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Ajacieden in actie: Dolberg startte bij Denemarken, Gloukh bij Israël

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Kasper Dolberg tegen Schotland
Kasper Dolberg tegen Schotland Foto: © Pro Shots

Kasper Dolberg en Oscar Gloukh kwamen namens respectievelijk Denemarken en Israël in actie tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden van vrijdagavond. Vooral Oscar Gloukh kan terugkijken op een geslaagd duel.

Denemarken trof Schotland in de WK-kwalificatie reeks op vrijdagavond. Met Anton Gaaei en Kasper Dolberg zijn er twee Ajacieden opgenomen in de selectie, waarvan alleen Dolberg in de basis mocht beginnen. Schotland is het sterkste team in de groep van Denemarken, waardoor een overwinning veel op kon leveren. Het team speelde echter gelijk. Dolberg deed een uur mee.

Israël speelde vrijdagavond tegen Moldavië. Oscar Gloukh stond in de basis. Zijn team won met 4-0, waardoor er een flinke stap is gezet richting WK-kwalificatie. Israël sprokkelde al 9 punten bij elkaar. Gloukh maakte het laatste doelpunt namens zijn team.

