Ajacieden in actie: Dolberg startte bij Denemarken, Gloukh bij Israël

Kasper Dolberg en Oscar Gloukh kwamen namens respectievelijk Denemarken en Israël in actie tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden van vrijdagavond. Vooral Oscar Gloukh kan terugkijken op een geslaagd duel.

Denemarken trof Schotland in de WK-kwalificatie reeks op vrijdagavond. Met Anton Gaaei en Kasper Dolberg zijn er twee Ajacieden opgenomen in de selectie, waarvan alleen Dolberg in de basis mocht beginnen. Schotland is het sterkste team in de groep van Denemarken, waardoor een overwinning veel op kon leveren. Het team speelde echter gelijk. Dolberg deed een uur mee.

Israël speelde vrijdagavond tegen Moldavië. Oscar Gloukh stond in de basis. Zijn team won met 4-0, waardoor er een flinke stap is gezet richting WK-kwalificatie. Israël sprokkelde al 9 punten bij elkaar. Gloukh maakte het laatste doelpunt namens zijn team.