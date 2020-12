Geschreven door Kevin Ligtvoet 15 dec 2020 om 11:12

Ajax heeft zich afgelopen zaterdag herpakt tegen PEC Zwolle met een makkelijke overwinning, maar hoe ging het met de ex-Ajacieden in het buitenland?

Atletico Madrid

Het Atletico Madrid van Luis Suaréz kon niet thuisgeven in de stadsderby tegen Real Madrid. Los Blancos 2-0 te winnen.

Huddersfield Town

Carel Eiting is in Engeland genomineerd voor Championship player of the month, maar zag zijn club wel met 5-0 afgaan tegen AFC Bournemouth.

Manchester United

In Manchester waren er tijdens de derby tegen Manchester City opnieuw geen minuten voor Donny van de Beek. The Reds hebben vrijwel geen kans gehad, maar alsnog kwam de Nederlander er niet in.

Aston Villa

Anwar el Ghazi speelt dit seizoen erg weinig bij Aston Villa. Dit weekend viel hij opnieuw laat in, maar wist hij wel vanaf 11 meter de enige goal van de wedstrijd te maken tijdens de 1-0 overwinning op Wolverhampton.

Club Brugge

Noa Lang is op dreef in België. Na een pijnlijke Champions League uitschakeling deze week moest Club Brugge zich net als Ajax herpakken in de competitie. Dit lukte, met onder andere één assist van Lang bij de 2-0 overwinning op Royal Antwerp.

Lille OSC

De eerst volgende tegenstander van Ajax in Europa stond vooraf derde in de Franse competitie, maar na een overwinning op Bordeaux en een gelijkspel tussen Paris Saint-Germain en Lyon staan ze nu knap bovenaan. Sven Botman stond in de basis en won de wedstrijd met 2-1.

Juventus

Met Matthijs de Ligt in de basis ging Juventus op bezoek bij Genoa. Pijnlijk genoeg kunnen we niet zeggen dat Lasse Schöne in de basis stond bij de tegenstander, want hij is niet eens ingeschreven door zijn werkgever. Juventus wist het duel met 1-3 te winnen.

FC Barcelona

Met Sergiño Dest en Frenkie de Jong is de basis wist het Barcelona van Koeman eindelijk weer eens te winnen. Frenkie gaf zelfs de assist op het enige doelpunt van de wedstrijd, na een goede pass op Lionel Messi.

Bayer Leverkusen

Je kan wel zeggen dat Peter Bosz het aardig doet in Duitsland. Hij staat met zijn ploeg bovenaan in de Bundesliga na een 4-1 overwinning op Hoffenheim. Daley Sinkgraven stond, zoals gewoonlijk, in de basis.

Crystal Palace & Tottenham Hotspur

Het Crystal Palace van Riedewald stond dit weekend tegenover ‘The Spurs’ van Alderweireld en Sanchéz. Tottenham moest hun koppositie verdedigen en dat lukte, ondanks puntverlies. Met Toby Alderweireld in de basis speelden ze met 1-1 gelijk.

Brighton & Hove Albion

Joël Veltman speelde 90 minuten tegen Leicester City dit weekend, maar zal niet blij zijn met het resultaat. Het stond bij rust al 3-0 voor Leicester en, gelukkig voor Joël, was dat ook de eindstand.