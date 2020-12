Geschreven door Kevin Ligtvoet 21 dec 2020 om 13:12

Naast ADO Den Haag – Ajax was er natuurlijk nog veel meer voetbal en zo kwamen er ook weer veel oud-Ajax spelers in actie! Hoe verliep het weekend voor de ex-Ajacieden?

Juventus

Matthijs de Ligt is sinds zijn herstel niet meer weg te denken uit het centrum bij Juventus. Dit weekend begon hij opnieuw in de basis tegen en bij Parma. De Oude Dame wist met 0-4 te winnen.

Bayer Leverkusen

Peter Bosz doet het geweldig bij Bayer Leverkusen en stond voor dit weekend zelfs bovenaan in de Bundesliga. De lastigste wedstrijd van het jaar stond echter op het programma tegen favoriet Bayern München. In de eerste helft was Bayer, met Daley Sinkgraven, eigenlijk de betere ploeg en ze kwamen zelfs op voorsprong. Vlak voor rust en vlak voor het eindsignaal wist Robert Lewandowski de wedstrijd om te keren en zo won Bayern München met 2-1. Leverkusen staat nu weer tweede en moet weer in de achtervolging.

Atletico Madrid

Luís Suarez was weer eens in vorm bij Atletico Madrid. De spits maakte twee doelpunten bij de 3-1 overwinning op Elche. Zijn nieuwe werkgever staat nog steeds bovenaan in de Spaanse competitie.

FC Barcelona

Het Barça van Ronald Koeman wil nog steeds niet echt draaien, en dit weekend werd er opnieuw niet gewonnen. Met Sergiño Dest in de basis en Frenkie de Jong als invaller werd het 2-2 tegen Valencia.

Crystal Palace

Het was niet het weekend van Jaïro Riedewald. De verdediger ging met 0-7 (!) onderuit tegen huidig kampioen Liverpool.

Club Brugge

Noa Lang viel woensdag uit met een blessure bij Club Brugge, en begon zondag tegen AA Gent op de bank. Helaas kon hij in het laatste half uur niet meer voorkomen dat zijn ploeg met 0-1 onderuit gaat.

OSC Lille & Paris Saint-Germain

De nummer één tegen de nummer twee, Sven Botman tegen Mitchell Bakker. Beide ploegen wilde winnen om de kans op de titel te vergroten, maar niemand kreeg de bal in het net. Het eindigde in een 0-0 gelijkspel. Botman stond in de basis bij Lille, terwijl Bakker de laatste 10 minuten in mocht vallen.

Manchester United

Donny van de Beek krijgt wel iets meer minuten dan aan het begin van het seizoen, maar een basisplek zat er tegen Leeds United nog niet in. Hij viel na rust in en zijn ploeg wist met 6-2 te winnen van de promovendus.

Aston Villa

Anwar el Ghazi en “Bertje” Traoré begonnen beide in de basis bij Aston Villa tegen West Bromwich Albion, en deden het beide erg goed. El Ghazi maakte de openingstreffer op aangeven van Traoré, die later zelf ook nog een doelpunt meepakte tijdens de 3-0 overwinning.

Brighton & Hove Albion

Tegen Sheffield United stond Joël Veltman in de basis bij Brighton, en dat kreeg hij te weten ook. Hij werd vies neergehaald door tegenstander Lundstram die rood kreeg. De wedstrijd eindigde in 1-1.

Tottenham Hotspur

Toby Alderweireld speelde met The Spurs een belangrijke wedstrijd om het gevecht voor plek twee in de Premier League, maar dit verliep niet zoals hij had gehoopt. Leicester City wist met 0-2 te winnen van Mourinho & co, terwijl de Belg 90 minuten speelde. Davinson Sanchez was er niet bij.

Chelsea

Chelsea speelt maandagavond tegen West Ham United, en mogelijk gaat Hakim Ziyech zijn rentree maken. Na zijn eerste blessure liet hij al snel zijn klasse zien in Engeland en iedereen was lovend over de Marokkaan. Na een spierblessure keert hij dus misschien weer terug tijdens de stadsderby tegen West Ham.