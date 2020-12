Geschreven door Kevin Ligtvoet 28 dec 2020 om 15:12

In de meeste landen en competities is er dit weekend niet gevoetbald, maar in Engeland rolde de bal wel. In de Premier League was het weer boxing day. Verder was het een vrij rustig weekend en dus ook weinig ex-Ajacieden in actie. Hoe hebben de oud-Ajax spelers die wel in actie kwamen het gedaan?

Manchester United

Het gaat nog steeds niet zoals gehoopt voor Donny van de Beek bij zijn nieuwe werkgever. Manchester United ging op bezoek bij Leicester City, maar de Nederlander zat de gehele wedstrijd op de bank. Het duel eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Aston Villa

Anwar el Ghazi en Bertrand Traoré wisten beide te scoren voor Aston Villa tegen het Crystal Palace van Jaïro Riedewald. Uiteindelijk won de thuisploeg met 3-0.

Chelsea

Hakim Ziyech is nog steeds niet hersteld van zijn blessure en dat helpt niet mee voor Frank Lampard. Hij ging met zijn ploeg op bezoek bij Arsenal en ging met 3-1 onderuit.

Tottenham Hotspur

Davinson Sánchez was terug in de basis bij Tottenham Hotspur terwijl Toby Alderweireld op de bank begon tegen Wolverhampton. Het leek erop dat The Spurs er met de punten vandoor gingen, tot The Wolves de 1-1 wisten te maken uit een hoekschop. Tottenham kon niet opnieuw op voorsprong komen en verspeelde zo twee punten.