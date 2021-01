Geschreven door Kevin Ligtvoet 04 jan 2021 om 21:01

De Eredivisie zit nog in haar winterslaap, maar in andere landen rolde de bal wel dit weekend. Terwijl Ajax volop in de voorbereiding zit voor het duel met PSV, moesten de ex-Ajacieden dit weekend al punten pakken. Hoe is dat gegaan?

Manchester United & Aston Villa

Het Manchester United van Donny van de Beek neemt het op tegen Aston Villa, waar Bertrand Traoré en Anwar el Ghazi onder contract staan. Donny van de Beek zat opnieuw 90 minuten op de bank, terwijl de andere twee oud-Ajacieden in de basis begonnen. Anwar el Ghazi is in vorm, maar deze wedstrijd was het “Bertje” die het doelpunt maakte.

Arminia Bielefeld

Mike van der Hoorn speelde 90 minuten mee met Arminia Bielefeld tegen Champions League-verrassing Borussia Mönchen Gladbach, en hij verloor met 0-1.

Bayer Leverkusen

Peter Bosz neemt het op tegen Amin Younes, terwijl Daley Sinkgraven er niet bij was vanwege een positieve corona test. Eintracht Frankfurt wint opvallend genoeg met 2-1, waarbij Younes het eerste doelpunt maakte.

Brighton & Hove Albion

Brighton nam het, met Joël Veltman in de basiself, op tegen Wolverhampton. De Nederlander mocht 90 minuten blijven staan en de punten werden gedeeld na een 3-3 eindstand.

Tottenham Hotspur

Toby Alderweireld stond aan de aftrap bij Tottenham Hotspur tegen Leeds United, Davinson Sánchez zat niet bij de selectie. Het duel eindigt in een 3-0 overwinning voor The Spurs.

Juventus

Matthijs de Ligt stond zoals gewoonlijk in de basis bij Juventus. Hij had een vrij simpele wedstrijd tegen Udinese en De Oude Dame wint met 4-1.

FC Barcelona

Ronald Koeman begint met Frenkie de Jong en Sergiño Dest in de basis bij het uitduel tegen Huesca. Ze hebben tot nu toe geen makkelijk seizoen, maar wisten zondag wel te winnen en Frenkie scoorde het enige doelpunt.

Atletico Madrid

Luís Suarez heeft zichzelf weer helemaal gevonden bij Atletico Madrid. Na zijn goal (en assist) dit weekend tegen Álaves staat hij gedeeld bovenaan in de topscorers lijst in LaLiga en helpt hij zijn ploeg weer naar de top van de competitie.

Chelsea

Hakim Ziyech is hersteld van zijn blessure en start gelijk in de basis tegen Manchester City. Ondanks zijn goede indruk in zijn eerste periode in Londen, kon hij zondag niet het verschil maken. Manchester City wint met 3-1 op Stamford Bridge.