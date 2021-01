Geschreven door Kevin Ligtvoet 12 jan 2021 om 12:01

De focus lag afgelopen weekend natuurlijk volledig op de Topper in Nederland, Ajax – PSV, maar in het buitenland rolde de bal ook gewoon door. Hoe ging het me de oud-Ajacieden in het buitenland?

AC Milan

Zlatan Ibrahimovic maakte zijn rentree bij AC Milan afgelopen zaterdag. Hij viel vlak voor tijd in bij de 2-0 overwinning op Torino.

Bologna

Mitchell Dijks komt ook terug van een blessure en hij viel in bij Bologna. Helaas ging zijn ploeg met 2-0 onderuit tegen Genoa.

Bayer Leverkusen

Naast het gerucht van Fosu-Mensah naar Bayer Leverkusen zou vertrekken, speelde Peter Bosz en Daley Sinkgraven ook nog een wedstrijd afgelopen weekend. Het werd 1-1 tegen het Werder Bremen van oud-aanvoerder Niklas Moisander.

FC Barcelona

Met Sergiño Dest en Frenkie de Jong beide in de basis wist het Barcelona van Ronald Koeman gemakkelijk te winnen van Granada. Het werd uiteindelijk 0-4 en de media was weer lovend over beide oud-Ajacieden.

Atletico Madrid

Voor Atletico Madrid en Luis Suárez rolde het balletje dit weekend even niet. Door de vele sneeuw in Spanje ging hun wedstrijd tegen Athletic Bilbao niet door.

Manchester United

Donny van de Beek stond eindelijk weer een keer in de basis bij Manchester United. Hij speelde zaterdag in het FA-Cup duel tegen Watford en wist ook te winnen, met 1-0.

Club Brugge

Club Brugge kon met een overwinning hun koppositie in België versterken, en dat hebben ze gedaan. Mede door een 2-1 overwinning staan ze nu vier punten voor op de nummer twee, en Noa Lang wist opnieuw te scoren. Hij is ook uitgeroepen tot speler van de maand.

Juventus

Matthijs de Ligt was na zijn blessure vaste basisklant bij Juventus, maar dit weekend even niet. Hij was positief getest op corona en kon dus niet meespelen tegen Sassuolo. Hij zag zijn team met 3-1 winnen.

Brighton & Hove Albion

Met Joël Veltman als invaller in minuut 108 wist Brighton & Hove Albion na strafschoppen te winnen van Newport County, waardoor ze zich plaatsen voor de volgende ronde van de FA Cup.

Tottenham Hotspur

Met Toby Alderweireld in de basis gingen The Spurs op bezoek bij Marine, en ze wisten eenvoudig met 0-5 te winnen.

Chelsea

Chelsea nam het in eigen huis op tegen Morecambe, met Hakim Ziyech in de basis. Hij was erg belangrijk in de aanval en gaf uiteindelijk één assist. The Blues wonnen het duel met 4-0.