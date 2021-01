Geschreven door Kevin Ligtvoet 18 jan 2021 om 14:01

Naast De Klassieker werd er uiteraard nog meer gespeeld in het buitenland. Ajax speelde zeker niet goed, maar wist wel te winnen. Hoe ging het met de oud-Ajacieden in het buitenland?

Bayer Leverkusen

Met Daley Sinkgraven in de basis en nieuweling Fosu-Mensah nog niet bij de selectie ging het Bayer Leverkusen van Peter Bosz op bezoek bij Union Berlin. Bij een overwinning stonden ze in ieder geval tijdelijk tweede, maar de drie punten gingen niet mee naar huis. De thuisploeg wist met 1-0 te winnen.

Bologna

Mitchell Dijks speelde de hele wedstrijd mee tegen Hellas Verona en wist de nul te houden. Bologna won het duel met 1-0.

Paris Saint-Germain

Mitchel Bakker zat voor de verandering een keer op de bank bij Paris Saint-Germain, en hij zag zijn team met 0-1 winnen van en bij Angers.

RB Leipzig

Justin Kluivert viel in de 78e minuut in bij Leipzig tegen Vfl Wolfsburg, hij komt terug van een blessure. Het duel eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Fulham & Chelsea

Kenny Tete en Hakim Ziyech stonden dit weekend tegenover elkaar in de Premier League. The Blues, met Ziyech in de basis, wisten met 0-1 te winnen bij Fulham. Kenny Tete speelde de gehele wedstrijd, Hakim Ziyech werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Stede de Reims & OSC Lille

Kaj Sierhuis stond helaas niet in de basis bij Stade, anders was hij de directe tegenstander geweest van Sven Botman. De eerst volgende Europese tegenstander van Ajax had het niet makkelijk afgelopen zondag, maar ze wonnen wel met 1-2.

OGC Nice

Kasper Dolberg stond wel in de basis bij OGC Nice tegen Bordeaux, maar wist niet te scoren. Nice ging met 0-3 onderuit.

Club Brugge

Noa Lang is in topvorm in België en dat liet hij dit weekend opnieuw zien. Hij scoorde zondag de 0-3 tegen Beerschot.

FC Barcelona

FC Barcelona speelde de eerste finale van het seizoen tegen Athletic Bilbao. Koeman begon de finale om de SuperCopa met Sergiño Dest en Frenkie de Jong in de basis. Het was geen goede pot van de Spaanse grootmacht, en ze gingen na verlenging dan ook met 2-3 onderuit. Lionel Messi pakte zijn eerste rode kaart voor Barça in zijn gehele loopbaan.

Juventus & Inter Milan

Matthijs de Ligt is helaas nog steeds afwezig bij Juventus door zijn positieve corona-test, en voor Eriksen is het al het hele seizoen een drama. De Deen speelde opnieuw niet bij de titelkanditaat, maar zag zijn team wel met 2-0 winnen.

Manchester United

Een echte topper in de Premier League: Manchester United – Liverpool. Jammer genoeg moest Donny van de Beek weer op de bank beginnen en hij kwam er opnieuw niet vanaf. Het duel eindigde met de brilstand.

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur nam het op tegen Sheffield United. Ze wisten met 1-3 te winnen, zonder beide oud-Ajacieden in de basis. Sánchez kwam er nog in in de blessuretijd, terwijl Alderweireld geen mintuen maakte.