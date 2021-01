Geschreven door Kevin Ligtvoet 25 jan 2021 om 12:01

Ajax had dit weekend onnodig veel moeite met Fortuna Sittard, maar gelukkig werd er uiteindelijk wel gewonnen. Er gingen al geruchten over het terughalen, op huurbasis, van Donny van de Beek, maar hoe ging het dit weekend bij hem en de andere Ajacieden in het buitenland?

Paris Saint-Germain

Mitchel Bakker staat de laatste tijd wat minder op het veld dan aan het begin van het seizoen en hij hoopte dit weekend weer op wat minuten. Die kreeg hij ook. Hij viel de laatste 15 minuten in tegen Montpellier, met een 4-0 stand. Er werd niet meer gescoord met de linksachter binnen de lijnen.

Olympique Marseille

Arek Milik kreeg geen minuten bij Napoli en is dan ook blij met een nieuwe stap naar Frankrijk. Hij mocht gelijk een half uurtje invallen bij zijn nieuwe werkgever, maar kon niks doen aan een 3-1 nederlaag tegen AS Monaco.

AC Milan

Zlatan Ibrahimovic is niet lekker gaan slapen na een 0-3 nederlaag tegen Atalanta Bergamo dit weekend. Hij en zijn ploeggenoten hadden nog geluk, want door een gelijkspel bij Inter blijven ze voorlopig nog koploper in Italië. Wel is het gat nog maar twee punten in plaats van drie.

OGC Nice

Kasper Dolberg was erg belangrijk voor OGC Nice dit weekend. Hij speelde en gaf de assist op de enige treffer van de wedstrijd tegen RC Lens, waardoor zijn ploeg met 0-1 won.

Bayer Leverkusen

Peter Bosz neemt het met Daley Sinkgraven in de basis en Fosu-Mensah als invaller direct na rust op tegen Wolfsburg. De Nederlanders begonnen erg sterk aan het seizoen, maar de laatste weken gaat het wat minder en is het wisselvallig. Dit weekend verloren ze met 1-0.

Aston Villa

Aston Villa wist dit weekend met 2-0 te winnen van Newcastle United. Bertrand Traoré begon in de basis en scoorde het tweede doelpunt, terwijl Anwar el Ghazi nog in mocht vallen.

Club Brugge

Noa Lang blijft maar belangrijk zijn voor zijn nieuwe werkgever Club Brugge. Dit weekend gaf hij opnieuw twee assists, wat zorgde voor een 3-2 overwinning op Racing Genk.

Galatasaray

Ryan Babel speelt met Galatasaray tegen Yeni Malatyaspor, en is erg belangrijk voor zijn ploeg. Het leek lang 0-0 te blijven, maar vlak voor tijd maakt de Nederlander de enige treffer van de wedstrijd en zo zorgt hij voor een 1-0 overwinning.

Lille OSC

Lille speelde, met Sven Botman zoals altijd in de basis, tegen Stade Rennes. Na een kwartiertje spelen kwam Stade al op een 0-1 voorsprong en daarna werd er niet meer gescoord.

Juventus & Bologna

Juventus en Bologna stonden dit weekend tegenover elkaar in Italië. Matthijs de Ligt keert terug van een corona-besmetting en doet dat met een invalbeurt, terwijl Mitchell Dijks 75 minuten mee mocht spelen. De Oude Dame wist het duel uiteindelijk met 2-0 te winnen.

Schalke 04

Er zat voor Klaas-Jan Huntelaar nog geen invalbeurt in tegen Bayern München. Hij is nog steeds aan het herstellen van zijn kuitblessure. Hij zag zijn ploeg pijnlijk onderuit gaan (0-4).

FC Barcelona

Terwijl Sergiño Dest nog aan het herstellen is van een blessure, stond Frenkie de Jong zoals gewoonlijk in de basis bij het FC Barcelona van Ronald Koeman. De laatst genoemde is behoorlijk in vorm en was dan ook erg belangrijk tegen Elche. Met een doelpunt en een assist was hij bij beide doelpunten betrokken. Barça versloeg de degradatiekandidaat met 0-2.

Atletico Madrid

Luis Suárez gaat behoorlijk goed dit seizoen bij Atletico Madrid, en ook dit weekend wist hij weer het net te vinden. Hij staat inmiddles op 12 doelpunten dit seizoen, en dat terwijl hij er nog even uit is geweest door een corona-besmetting. Zijn ploeg won mede dankzij hem met 3-1 van Valencia en staat nog steeds bovenaan in Spanje.

Chelsea

Chelsea moest het zondag tegen Luton Town opnemen in de FA Cup. The Blues wisten met 3-1 te winnen. Hakim Ziyech stond in de basis en speelde in totaal 77 minuten mee.

Manchester United

Manchester United neemt het in diezelfde FA Cup op tegen rivaal Liverpool. Donny van de Beek mag voor de verandering een keer starten, maar hij werd na 66 minuten gewisseld. Zijn vervanger Bruno Fernandes maakt uiteindelijk de winnende 3-2 uit een vrije trap, en zo bekert ook Manchester United door.