Geschreven door Kevin Ligtvoet 04 feb 2021 om 20:02

Afgelopen weekend wist Ajax in Alkmaar de gevreesde maand januari geweldig af te sluiten door een gat van zeven punten te slaan naar nummer twee PSV, maar hoe ging het met de Ajacieden in het buitenland?

RB Leipzig & Bayer Leverkusen

In Duitsland stond Justin Kluivert tegenover Peter Bosz, Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah. Bij Bayer Leverkusen stonden de twee laatst genoemde in de basis, terwijl Kluivert na 70 minuten in mocht vallen bij de thuisploeg. Leipzig wist met 1-0 te winnen.

Internazionale

Christian Eriksen kon tot nu toe dit seizoen niet echt rekenen op veel speelminuten, maar zaterdag stond hij in de basis tegen Benevento en hij speelde de gehele wedstrijd.

Bologna & AC Milan

AC Milan heeft ondanks een gemiste penalty van Zlatan Ibrahimovíc gewonnen van het Bologna van Mitchell Dijks. De koploper pakte drie punten door een 1-2 overwinning.

Juventus

Matthijs de Ligt stond zoals gewoonlijk in de basis bij De Oude Dame en wist ook te winnen. Hierdoor kan Juventus nog hopen op de titel. Sampdoria werd met 0-2 verslagen.

Manchester United

Manchester United kon niet tot scoren komen tegen Arsenal dit weekend, en het duel eindigde precies zoals het begon (0-0). Donny van de Beek bleef de hele pot op de bank.

Club Brugge

Noa Lang staat elke week in de basis bij Club Brugge en laat zien waarom. Hij is in een geweldige vorm en hielp zijn werkgever zondag langs Standard Luik. Hij leverde één assist en wist zelf ook nog het net te vinden bij de 3-1 overwinning.

Lille OSC

Sven Botman begon weer aan de aftrap voor Lille tegen Dijon FCO en wist opnieuw ‘de nul’ te houden. Zijn ploeg won met 0-1.

OGC Nice

Kasper Dolberg heeft 90 minuten mogen spelen tegen Saint-Étienne. Hij kon echter geen potten breken en zag zijn team met 1-0 verliezen.

Atletico Madrid

Luis Suárez was weer eens belangrijk voor zijn nieuwe werkgever Atletico Madrid. Om de koppositie te houden en misschien wel te vergroten, moest er gewonnen worden van Cadiz. Dit gebeurde ook (2-4), en de Uruguayaan was goed voor twee treffers.

FC Barcelona

Frenkie de Jong is in vorm in Spanje en stond dan ook in de basis bij het Barcelona van Ronald Koeman. Helaas is Sergiño Dest nog altijd geblesseerd. De Spaanse grootmacht had moeite tegen Athletic Bilbao, maar wist wel met 2-1 te winnen.

Chelsea

Hakim Ziyech kreeg rust van zijn nieuwe trainer Tuchel, terwijl Chelsea het dit weekend opnam tegen Burnley. Zonder de nummer 22 wisten The Blues alsnog met 2-0 te winnen.

Brighton & Hove Albion & Tottenham Hotspur

Joël Veltman nam het zondag op tegen Tottenham Hotspur, waar Davinson Sánchez en Toby Alderweireld spelen. Alle drie de oud-Ajacieden stonden in de basis, en Brighton wist te stunten door The Spurs met 1-0 te verslaan.