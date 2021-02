Geschreven door Kevin Ligtvoet 08 feb 2021 om 16:02

In Nederland rolde de bal niet afgelopen zondag en zo speelde Ajax dus ook geen wedstrijd afgelopen weekend. In andere landen ging het allemaal gewoon door, dus we nemen een kijkje bij de oud-Ajacieden over de grens.

Club Brugge

Heeft Ajax te vroeg afscheid genomen van Noa Lang? De aanvaller is in topvorm in België en was dit weekend weer belangrijk voor zijn nieuwe werkgever. Hij scoorde beide goals tegen Waasland-Beveren (0-2 winst).

Bayer Leverkusen

Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah stonden beide aan de aftrap bij Bayer Leverkusen tegen VfB Stuttgart. De ploeg van Peter Bosz wist met 5-2 te winnen van de promovendus.

Aston Villa

Anwar el Ghazi begon helaas op de bank, maar Bertje Traoré mocht starten tegen Arsenal. Hij was opnieuw belangrijk voor Aston Villa, want hij gaf de assist op het enige doelpunt van de wedstrijd (1-0).

Brighton & Hove Albion

Joël Veltman staat zoals gewoonlijk in de basis bij Brighton tegen Burnley. Hij kon echter geen gelijkspel voorkomen, de wedstrijd eindigde met een 1-1 stand.

Manchester United

Manchester United maakte het zichzelf zaterdag veel te lastig tegen Everton en dit resulteerde in een 3-3 eindstand. Donny van de Beek kreeg opnieuw geen speelminuten.

Lille OSC

De Europese tegenstander van Ajax kon zondag bij een overwinning de koppositie overnemen in de Ligue 1 en dat is ze gelukt. Met Sven Botman in de basis wisten ze met 2-0 te winnen van Angers.

AC Milan

Zlatan Ibrahimovic neemt het met zijn AC Milan in Italië op tegen het FC Crotone met Lisandro Magallán. Bij een overwinning neemt Milan de eerste plek over van hun stadgenoot Inter. Dit gebeurde, AC Milan won met 4-0 en Zlatan scoorde zijn 500e en 501ste clubgoal van zijn loopbaan.

Eintracht Frankfurt

Amin Younes mocht in de basis beginnen tegen Hoffenheim, en hielp mee aan de 1-3 zege met één assits. Frankfurt staat nu vierde in de Duitse Bundesliga.

FC Barcelona

Ronald Koeman hoopte op een potje rust voor Frenkie de Jong tegen Real Betis zondagavond, maar door een blessure viel de middenvelder al na 10 minuten in. Sergiño Dest is nog niet helemaal fit na een blessure en bleef op de bank. De Spaanse grootmacht wist het duel uiteindelijk vlak voor tijd alsnog naar zich toe te trekken (2-3).

Chelsea

Chelsea ging zondag op bezoek bij Sheffield United en Hakim Ziyech bleef voor de tweede keer op rij 90 minuten op de bank. Hij kan tot nu toe nog niet op veel minuten rekenen sinds Tuchel de nieuwe trainer is. Hij zag zijn ploeg met 1-2 winnen.

Tottenham Hotspur

The Spurs nemen het zondag op tegen West Bromwich Albion met Davinson Sánchez en Toby Alderweireld in het centrum. Het werd een gemakkelijke 2-0 overwinning.