Geschreven door Kevin Ligtvoet 16 feb 2021 om 21:02

Ajax had weer een aardig goed weekend, mede door puntverlies van PSV en een overwinning op Heracles, maar hoe ging het met de Ajacieden in het buitenland?

FC Barcelona

Frenkie de Jong, Sergiño Dest en Ronald Koeman gaan door met winnen in Spanje, en krijgen steeds meer vertrouwen. Zaterdag werd er met 5-1 gewonnen van Deportivo Alaves, en beide oud-Ajacieden stonden in de basis.

Atletico Madrid

Luis Suárez is in topvorm in Spanje en staat met zijn nieuwe werkgever nog altijd bovenaan in de Liga. Zaterdag won Atletico met 1-2 tegen Granada.

Juventus

Matthijs de Ligt had geen fijn weekend. Hij ging met Juventus onderuit in de topper tegen Napoli (1-0) en de titel lijkt steeds verder aan de horizon te verdwijnen.

AC Milan

Voor Zlatan Ibrahimovic werd het nog wat pijnlijker. AC Milan leed een pijnlijke nederlaag bij laagvlieger Spezia, en zijn daardoor niet meer de koploper in Italië. De wedstrijd eindigde in een 2-0 stand.

Inter Milan

Eriksen begon voor de verandering een keer in de basis, maar maakte niet de 90 minuten vol. Ondanks dat zal hij zeker blij zijn, want door de 3-1 overwinning op Lazio staan ze nu bovenaan in de Serie A.

Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen had ook geen goed weekend. Peter Bosz, Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah zullen niet lekker slapen, want in de 85e minuut stonden ze nog met 2-0 voor tegen FSV Mainz 05. Echter wisten ze niet te winnen, want in de laatste minuten werd het nog 2-2.

Tottenham Hotspur

Davinson Sanchez ging letterlijk en figuurlijk met Tottenham Hotspur onderuit tegen Manchester City. Hij werd uitgekapt bij één van de goals en Pep Guardiola & co winnen het duel met 3-0. Sánchez speelde de hele wedstrijd, terwijl Toby Alderweireld op de bank bleef.

Brighton & Hove Albion & Aston Villa

Joël Veltman nam het zaterdag op tegen Bertrand Traoré en Anwar el Ghazi. De eerste twee begonnen in de basis, terwijl Anwar el Ghazi op de bank bleef. Het duel eindigde zoals het begon, met de brilstand op het scorebord.

Lille OSC

Geen perfect generale voor Lille voor het duel met Ajax afgelopen zondag. Sven Botman zat voor het eerst op de bank, zodat hij fit was voor donderdag, en zag zijn nieuwe werkgever met 0-0 gelijkspelen tegen Stade Brest. Pijnlijk, want bij een overwinning stonden ze bovenaan in de Ligue 1.

Eintracht Frankfurt

Amin Younes zal tevreden zijn met de resultaten van dit weekend. Door het puntverlies van Bayer Leverkusen kon het bij een overwinning op FC Köln. Die kwam er (2-0), dus staat Frankfurt nu vierde in de Bundesliga.

Manchester United

Donny van de Beek krijgt weinig minuten in de Premier League dit seizoen, en dat was zondag niet anders. Hij mocht nog een kleine 10 minuten invallen tegen West Bromwich Albion, maar kon het 1-1 gelijkspel niet voorkomen.