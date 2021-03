Geschreven door Kevin Ligtvoet 10 mrt 2021 om 13:03

Afgelopen weekend wist Ajax thuis te winnen van FC Groningen en zo opnieuw goede zaken te doen in de Eredivisie, maar ook in het buitenland rolde de bal weer. Welke oud-Ajacieden kwamen in actie en hoe was hun weekend?

Schalke 04

De droom van Klaas-Jan Huntelaar om Schalke in de Bundesliga te houden loopt tot nu toe wel wat anders dan verwacht. De spits is nog altijd geblesseerd en heeft nog nauwelijks minuten kunnen maken. Ook werd er dit weekend met 0-0 gelijkgespeeld tegen concurrent Mainz, maar er werd niet gewonnen. Het duel eindigde zoals het begon, 0-0, en Huntelaars nieuwe werkgever staat nu negen punten achter nacompetitie.

Valencia

Jasper Cillessen is na een langdurige blessure nu alweer een paar weken de eerste doelman bij Valencia. Hij en zijn ploeg konden een overwinning zeker wel gebruiken, en die kwam er ook. Er werd knap met 2-1 gewonnne van Villarreal, waardoor Valencia nu elfde staat in de Spaanse competitie.

Young Boys

De Europa League-tegenstander van Ajax, BSC Young Boys, kwam zonder oud-Ajacied Miralem Sulejmani in actie tegen FC Vaduz. Er werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen de laagvlieger, en ook raakte de doelman David von Ballmoos geblesseerd. De ploeg staat nog altijd ruim bovenaan in Zwitserland.

Paris Saint-Germain

Mitchel Bakker stond voor de verandering weer een keer in de basis in Parijs en mocht ook de volle negentig minuten blijven staan tegen Stade Brest. Hij en Paris Saint-Germain hielden de nul, terwijl er drie goals werden gescoord, die zorgden voor een eenvoudige 0-3 overwinning.

Bayer Leverkusen

Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz is de afgelopen weken niet echt lekker in vorm. Het zat al een maand zonder overwinningen en werd door Young Boys uit de Europa League gegooid. Dit weekend werd er eindelijk weer een keer gewonnen, uit bij Borussia Mönchengladbach (0-1). Dit deed Bosz wel zonder Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah, die beide met een blessure aan de kant zaten.

FC Barcelona

FC Barcelona had een fijn weekend. De club van Ronald Koeman won met 0-2 bij Osasuna en zet zo meer druk op koploper Atlético Madrid. Sergiño Dest en Frenkie de Jong speelden beide de volledige wedstrijd.

Club Brugge

Noa Lang is bij Club Brugge terug na een korte blessure. Hij begon in de basis tegen Zulte Waregem, de nummer acht in België. Na 63 minuten wist hij het net te vinden en scoorde hij de 3-0. Verder werd er niet meer gescoord.

Atletico Madrid

Een belangrijk duel voor de koploper in Spanje, het was tijd voor de derby tegen stadsgenoot Real Madrid. Atletico Madrid kwam nog wel op 1-0 door een doelpunt van Luis Suárez, maar vlak voor tijd werd het nog 1-1.

Tottenham Hotspur & Crystal Palace

Davinson Sánchez en Toby Alderweireld (The Spurs) namen het zondag op tegen Jaïro Riedewald (Crystal Palace). Alle drie de Ajacieden maakten de 90 minuten vol, en Tottenham Hotspur wist met 4-1 te winnen.

Chelsea

Hakim Ziyech stond eindelijk weer twee keer in de basis, maar tegen Everton mocht het niet zo zijn. Hij begon op de bank en bleef daar ook zitten. The Blues wisten wel met 2-0 te winnen.