Geschreven door Kevin Ligtvoet 02 nov 2020 om 15:11

Naast een prima 5-2 overwinning van Ajax afgelopen zaterdag waren er uiteraard nog veel meer wedstrijden in de voetbalwereld. Wat hebben de Ex-Ajacieden deze week gedaan?

Chelsea

Hakim Ziyech maakte zaterdag zijn basisdebuut voor Chelsea in de Premier League. Na zijn Champions League-doelpunt en goede spel afgelopen week werd hij aardig gewaardeerd bij de Chelsea-fans, en dat is alleen maar beter geworden. De middenvelder speelde een goede wedstrijd en opende na 27 minuten de score tegen Burnley. Na rust gaf hij ook nog een assist op Werner.

FC Barcelona

Het Barcelona van Ronald Koeman begon met Frenkie de Jong in de basis tegen Deportivo Aláves. Sergiño Dest begint op de bank, maar hij viel wel in. Barça speelde opzich een prima pot, maar de bal wilde er maar niet in, waardoor het eindigde in 1-1. De Spaanse grootmacht staat nu 12e in de competitie.

Crotone

Lisandro Magallán speelde met zijn Crotone tegen Champions League-tegenstander Atalanta Bergamo. De oud-Ajacied moest genoegen nemen met een 1-2 nederlaag.

Bologna

Mitchell Dijks was er helaas niet bij bij Bologna door een blessure, maar Stefano Denswil nam het wel op tegen Razvan Marin. Cagliari kon na een eerdere bekeroverwinning deze week niet opnieuw feest vieren, Bologna won de wedstrijd met 3-2.

Paris Saint-Germain

Mitchel Bakker speelde alweer 90 minuten voor titelfavoriet Paris Saint-Germain in Frankrijk. Hij wist samen met zijn collega’s de nul te houden. PSG won met 0-3 bij Nantes.

Lille OSC

Ook Sven Botman speelde de gehele wedstrijd afgelopen weekend. Zijn ploeg stond knap tweede in de Ligue 1, maar kreeg Olympique Lyon op bezoek. Beide ploegen konden niet het verschil maken, de wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Manchester United

Donny van de Beek stond weer niet in de basis bij Manchester United. De Nederlander mocht in de tweede helft invallen tegen Arsenal. De wedstrijd ging met 0-1 verloren.

Brighton & Tottenham Hotspur

Davinson Sanchéz en Toby Alderweireld nemen het op tegen het Brighton van Joël Veltman. Davinson was er niet bij, maar de andere twee verdedigers stonden beide in de basis. Het was een spannende wedstrijd die uiteindelijk werd beslist door Gareth Bale. Tottenham won met 2-1.