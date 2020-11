Geschreven door Kevin Ligtvoet 09 nov 2020 om 17:11

De bal rolde weer afgelopen weekend en ook de ex-Ajacieden kwam weer in actie. Zijn zij blij met de resultaten van deze week?

Chelsea

Als er iemand is die blij is met resultaten en zijn eigen spel, is dat wel Hakim Ziyech. Hij gaf opnieuw twee assists (hadden er drie moeten zijn, als Werner niet had gemist) en naast zijn trainer zijn ook alle Chelsea-fans helemaal gek van de middenvelder. Sinds hij hersteld is van zijn blessure staat hij standaard in de basis en laat hij wedstrijd na wedstrijd zijn kwaliteiten zien. Dit weekend wonnen de ‘Blues’ met 4-1 en speelde Hakim de hele wedstrijd.

Tottenham Hotspur

Toby Alderweireld stond in de basis bij Tottenham Hotspur tegen West Bromwich Albion. Davinson Sánchez was afwezig. De ploeg van Mourinho wist met 0-1 te winnen.

Bayer Leverkusen

Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz en Daley Sinkgraven nam het op tegen Borussia Mönchen Gladbach. Sinkgraven speelde niet, maar Leverkusen pakte met een 4-3 overwinning wel de drie punten.

OSC Lille

Sven Botman speelde met OSC Lille tegen Stade Brest. Lille stond knap tweede vooraf aan de wedstrijd, maar ging verrassend onderuit. Botman speelde 90 minuten, maar kreeg wel drie doelpunten tegen. Ze verloren uiteindelijk met 3-2.

Benfica

Jan Vertonghen stond linksback bij Benfica in de topper tegen SC Braga, de nummer twee tegen de nummer drie. De Belg zal niet heel blij zijn met het 3-2 verlies tegen de concurrent.

Manchester United

Bij Manchester United heeft Donny van de Beek opnieuw geen minuten mogen maken tegen Everton dit weekend. Het is nog geen goed begin voor de middenvelder in Engeland. United wist wel met 1-0 te winnen.

Crystal Palace

Jaïro Riedewald, speler van de maand oktober, stond in de basis bij Crystal Palace tegen Leeds United. Hij zal naast zijn persoonlijke prestaties ook blij zijn met zijn 4-1 overwinning van afgelopen weekend.

FC Barcelona

Sergiño Dest, Frenkie de Jong en Ronald Koeman zijn niet lekker begonnen aan het seizoen in Spanje. Na een slechte start stond de Spaanse grootmacht voor dit weekend in het rechterrijtje van de Liga, maar de wedstrijd tegen Real Betis werd wel met 5-2 gewonnen. Dest speelde niet, Frenkie begon in de basis.

Paris Saint-Germain

Mitchell Bakker stond opnieuw in de basis bij PSG afgelopen zaterdag tegen Rennes. Hij speelde een uur mee en zijn ploeg won uiteindelijk met 3-0.