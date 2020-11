Geschreven door Kevin Ligtvoet 23 nov 2020 om 13:11

Ajax wist afgelopen weekend gemakkelijk te winnen van Heracles en uit te lopen op de gevaarlijkste concurrenten voor de titel, maar hoe ging het met de ex-Ajacieden in het buitenland?

Paris Saint-Germain

Mitchell Bakker stond voor het eerst in een aantal wedstrijden niet in de basis bij koploper Paris Saint-Germain, wel mocht hij invallen met nog een klein half uurtje te spelen. Helaas voor hem en de PSG-fans liep het echter niet goed af voor de ploeg uit Parijs; AS Monaco wist met 3-2 te winnen na een 0-2 achterstand.

Club Brugge

Noa Lang is in vorm bij zijn nieuwe werkgever en dat liet hij zaterdag opnieuw zien. Hij scoorde met een omhaal de winnende tegen KV Kortrijk en speelde 76 minuten mee.

Juventus (& Cagliari)

Matthijs de Ligt maakte zaterdag zijn eerste minuten van het seizoen na een schouderblessure. De verdediger stond in de basis bij Juventus tegen Cagliari, waar Marin ook aan de wedstrijd begon. De ‘Golden Boy’ van 2018 speelde 90 minuten mee en wist met 2-0 te winnen, Marin werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Bayer Leverkusen (& Arminia Bielefield)

In Duitsland namen Peter Bosz en Daley Sinkgraven het met Bayer Leverkusen op tegen het Arminia Bielefield van Mike van der Hoorn. Beide ex-Ajacieden speelden de hele wedstrijd mee, maar Sinkgraven wist uiteindelijk met 2-1 te winnen.

FC Barcelona (& Atlético Madrid)

Bij Atlético Madrid moest Luis Suaréz de wedstrijd tegen zijn oude ploeg missen wegens een Covid-19 besmetting, maar hij zag ‘zijn’ Atleti wel winnen van FC Barcelona. Ronald Koemen, Frenkie de Jong en Sergiño Dest krijgen opnieuw een klap, na een 1-0 nederlaag. Frenkie stond in de basis en speelde de hele wedstrijd, Dest viel in de 62e minuut in.

Manchester United

Donny van de Beek kon opnieuw niet rekenen op veel minuten bij zijn nieuwe werkgever. De middenvelder mocht met nog 10 minuten te spelen invallen bij Manchester United tegen West Bromwich Albion (1-0 winst).

Tottenham Hotspur

Tottenham, met Alderweireld in de basis en Davinson Sanchéz niet in de selectie, wist met 2-0 te winnen van het Manchester City van Pep Guardiola. Na 81 minuten viel Alderweireld echter wel uit met een blessure.

Huddersfield Town

Carel Eiting speelde weer 90 minuten mee bij Huddersfield Town tegen Stoke City. Ondanks een 4-3 verlies speelde de middenvelder een prima wedstrijd met een doelpunt en een assist.

Chelsea

Hakim Ziyech is in vorm en stond opnieuw in de basis bij Chelsea tegen Newcastle United. Hij speelde 87 minuten mee en pakte de drie punten na een 2-0 overwinning.

Aston Villa (& Brighton)

Anwar el Ghazi en Bertrand Traoré nemen het op tegen Joël Veltman. De laatst genoemde speelde de eerste helft mee, terwijl Bertrand Traoré (vijfde minuut) en Anwar El Ghazi (76e minuut) mochten invallen. Het werd uiteindelijk 2-1 voor Brighton & Hove Albion.

AC Milan

Zlatan Ibrahimovic scoorde opnieuw twee keer voor AC Milan tegen Napoli tijdens de 1-3 zege. Mede dankzij de ex-Ajax spits doet AC Milan dit jaar weer serieus mee om te titel.