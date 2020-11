Geschreven door Kevin Ligtvoet 30 nov 2020 om 16:11

Tussen de Champions League potjes door gaat Ajax aardig lekker in de competitie, maar hoe zit dat met de ex-Ajacieden?

Paris Saint-Germain

Mitchell Bakker stond opnieuw in de basis bij de Franse grootmacht, maar kon geen puntverlies voorkomen. Het werd 2-2 in het duel met Bordeaux.

Juventus

Matthijs de Ligt is sinds zijn rentree vorige week niet meer uit de basiself gegaan bij Juventus. Echter liep het afgelopen zaterdag tegen Benevento niet helemaal zoals hij en zijn ploeggenoten hadden gehoopt, ze speelden met 1-1 gelijk.

Brighton & Hove Albion

Joël Veltman had de opdracht om de generale repetitie van Liverpool voor het duel met Ajax te verstoren en dit is dan ook gelukt. In de blessuretijd maakte Brighton de 1-1 uit een penalty waardoor de ploeg van Jurgen Klopp opnieuw niet wist te winnen. Ook viel James Milner geblesseerd uit.

Huddersfield Town

Carel Eiting is sterk begonnen op het tweede niveau van Engeland. Dit weekend werd er alweer gewonnen (3-2 v Middlesbrough) en de middenvelder scoorde opnieuw voor zijn tijdelijke werkgever. Hij maakte de 1-1.

Lille OSC

Sven Botman stond aan de aftrap bij Lille tegen AS Saint-Étienne. Bij winst kwamen ze knap gelijk in aantal punten met koploper PSG, maar dit lukte niet. De wedstrijd eindigde in 1-1.

FC Barcelona

Na een reeks met tegenvallende resultaten moest het echt gebeuren voor Ronald Koeman tegen Osasuna. Dit lukte zeker. Met Sergiño Dest en Frenkie de Jong beide in de basis werd het een vrij simpele 4-0 overwinning.

Bayer Leverkusen

Daley Sinkgraven stond in de basis bij het Bayer Leverkusen van Peter Bosz voor het duel met Hertha BSC. Het was geen beste pot en eindigde met de brilstand; 0-0.

Manchester United

Eindelijk was het moment daar voor Donny van de Beek. Na een zeer moeizame start begon hij aan de wedstrijd tegen Southampton en bleef hij zelfs 90 minuten staan. De wedstrijd werd in de laatste minuten gewonnen door een doelpunt van Edison Cavani.

Chelsea & Tottenham Hotspur

Hakim Ziyech kreeg Toby Alderweireld en Davinson Sánchez op bezoek. Alleen de eerste van de drie speelde en hij werd 5 minuten voor tijd gewisseld. De winnaar zou zich de nieuwe koploper van Engeland mogen noemen na de misstap van Liverpool, maar het eindigde in een 0-0 gelijkspel.