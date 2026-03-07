Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

Stefan

Ajacieden Kale en Kokkie kijken met enige jaloezie naar PSV. De Eindhovenaren vlogen uit de beker tegen NEC, maar durfden na afloop wel in de spiegel te kijken. Iets wat de supporters missen bij de stafleden en spelers van hun eigen club.

"DIe smoezen die de Ajax-spelers hebben... Het veld, de bal, weet ik veel... Maar dan zit ik van de week naar NEC-PSV te kijken en daar heb ik als Ajacied van genoten", begint Kokkie in de podcast Kale en Kokkie. "Jaloers op", reageert Kale, waarop Kokkie vervolgt. "Een wedstrijd met instelling, beleving, alles zat er in. Gewoon blijven knokken."

"Maar wat ik óók gezien heb, dat is Joey Veerman na afloop", gaat de supporter van Ajax verder. "Die kwam niet met excuses, met dingen en met weet ik veel wat. Peter Bosz zocht ook geen vage smoesjes. Die gasten waren gewoon boos en die durven kritiek te geven. Dat ze hem zo verliezen, daar gaan ze niet mee akkoord."

Kokkie vergelijkt de uitspraken van Veerman en Bosz met de uitspraken van de spelers van Ajax na het gelijkspel tegen PEC Zwolle, waar de nodige Ajacieden na afloop van het duel klaagden over de omstandigheden. "Een Veerman zegt ook gewoon wat hij er van vindt. En dan zie je die gastjes bij ons... Het ligt nog steeds aan iedereen, behalve aan henzelf. Want wij hebben nog steeds de 'beste linksback van heel Nederland' op. Als je ze geloven moet.

