Ajacieden klaar voor start nieuwe seizoen: "Daar heb ik zin in"

Baas leek naar het EK te gaan met Jong Oranje, maar had vanwege een blessure langer vakantie. Lang heeft de verdediger echter niet stilgezeten. "Ik heb anderhalve week vakantie gehouden, en ben toen weer aan de bak gegaan", vertelt hij aan de clubkanalen van Ajax. "Ik voel me goed en ik ga deze week weer aansluiten bij de jongens. Daar heb ik zin in."

Gooijer werd verhuurd aan PEC Zwolle, maar kwam door een kruisbandblessure amper in actie afgelopen seizoen. "Ik ben gelijk een week op vakantie geweest, zodat ik hier snel kon opstarten. Ik ben nog niet honderd procent. Nog niet helemaal fit. Maar ik voel me sterk en klaar ervoor", laat de rechtsback weten.