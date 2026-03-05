Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax

Ajacieden konden niet overweg: "Zij gunden elkaar gewoon niets"

Sara
bron: Ajax
Ajax in 2010
Ajax in 2010 Foto: © BSR Agency

Jan Vertonghen blikt terug op zijn tijd bij Ajax op het YouTube-kanaal van Ajax samen met Maarten Stekelenburg, Siem de Jong en Demy de Zeeuw. Daarbij vertelt hij over twee Ajacieden die het absoluut niet met elkaar konden vinden. 

De oud-Ajacieden hebben lovende woorden over spits Luis Suárez. In het seizoen dat Ajax de dertigste landstitel behaalde, zat ook Mounir El Hamdaoui in de selectie. Volgens de Belg konden de twee spelers niet met elkaar opschieten.

"Dat waren twee fantastische voetballers, maar daar was geen oplossing voor in het Ajax-systeem", aldus Vertonghen. Daar sluiten Stekelenburg en De Zeeuw zich bij aan. "Twee kapiteins op een schip."

Suárez kon het volgens Vertongen bijvoorbeeld wel goed vinden met die andere grote Ajax-spits: Klaas-Jan Huntelaar. "Daarvoor had je Klaas-Jan met Luis. Die waren fantastisch samen. Die gunden elkaar meer en Luis en Mounir gunden elkaar gewoon niets", besluit hij.

