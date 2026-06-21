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Ajacieden maken indruk bij Japan: "Hebben een centrale rol gespeeld"

Max
bron: Persconferentie
De Japanse selectie
De Japanse selectie Foto: © BSR Agency

Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu maakten vannacht een goede indruk bij Japan. De twee Ajacieden begonnen in de basis in de 0-4 overwinning op Tunesië. 

Tegen het Nederlands elftal (2-2) begonnen Itakura en Tomiyasu nog op de bank, maar bondscoach Hajime Moriyasu liet de Ajax-verdediger tegen Tunesië in de basis beginnen. 

De bondscoach van Japan was na afloop complimenteus voor het duo. "Deze twee spelers hebben een centrale rol gespeeld in ons teambuilding-proces tot nu toe", vertelt hij op het persmoment. "We hebben ze altijd gezien als spelers die in staat zijn om op het ware niveau van het wereldkampioenschap te spelen."

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