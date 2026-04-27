'Ajacieden reageren massaal op debuut Grootfaam': "Pijnlijk"
Het debuut van Ilai Grootfaam voor Feyenoord is ook in Amsterdam niet onopgemerkt gebleven. Op X regende het reacties, mede vanwege zijn gevoelige overstap in 2025 van Ajax naar de Rotterdammers. De pas zestienjarige middenvelder kan die keuze nog altijd niet bij iedereen op begrip rekenen.
Feyenoord beleefde een ontspannen zaterdagmiddag tegen FC Groningen en stond na 67 minuten al met 3-0 voor. De ploeg kwam geen moment in de problemen, wat voor trainer Robin van Persie het ideale moment was om Grootfaam zijn eerste minuten te gunnen. Daarmee schreef hij direct geschiedenis als jongste debutant ooit voor Feyenoord, met zestien jaar en 41 dagen. Kort na zijn invalbeurt viel nog wel de 3-1.
Opvallend genoeg ging het na afloop vooral over Grootfaam bij Ajax-supporters. Zijn overstap van Ajax Onder 15 naar Feyenoord Onder 15 afgelopen zomer ligt daar nog vers in het geheugen. Op X verschenen dan ook tal van reacties, waarin zijn debuut uitgebreid werd besproken.
