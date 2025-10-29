Ajacieden reageren op ESPN-artikel: "Komt g*dverdomme je strot uit"

ESPN publiceerde kortgeleden een lang artikel over de huidige situatie bij Ajax. John Heitinga staat centraal in een aloud drama dat de gehele Amsterdamse club behelst. Heitinga beet fel van zich af en verklaarde dat het artikel vooral onwaarheden bevatte, maar daar geloven Amsterdamse fans niet zo in.

"Een kern van waarheid? Er zitten alleen maar waarheden in dat artikel. Maar het is wel vervelend. Je kinderen gaan ook naar school, daar heb je ook mee te maken", vindt een fan in gesprek met VoetbalPrimeur. "Dan zeggen ze dat je niet voor die baan moet kiezen. Maar dat is gewoon kul. Het kan best wat minder met de media. Het komt je godverdomme je strot uit hoe ze elkaar afmaken."

Ook een andere fan vond het artikel van ESPN indrukwekkend. "Geweldig artikel. Het was precies zoals het is. Alles wordt duidelijk gemaakt op een manier waarvan je denkt: ja, daar zit een kern van waarheid in. Het is angsthazenvoetbal. Het is angsthazenpolitiek. Het is een groot zooitje. Ajax is een slecht bedrijf."