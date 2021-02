Geschreven door Kevin Ligtvoet 10 feb 2021 om 20:02

Ajacieden steunen woensdagavond de geschorste André Onana, die zelf toeschouwer was in de Johan Cruijff ArenA. De keeper kreeg afgelopen week een schorsing van twaalf maanden na het falen van de dopingtest.

Voor de aftrap komen alle spelers van Ajax het veld op in een shirt van de goalie, die met een glimlach in beeld verschijnt. Een mooie actie van de club en spelers om de nummer 24 te steunen. Daarnaast heeft de F-Side gezorgd voor een spandoek met de tekst “Onana, we support you, everything is gonna be alright!” die in het lege stadion hangt.

Maarten Stekelenburg staat onder de lat tegen PSV, het lijkt erop dat hij de vervanger wordt voor de rest van het seizoen.