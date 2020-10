Geschreven door Kevin Ligtvoet 13 okt 2020 om 10:10

De meeste mensen zijn geen fans van een interlandbreak, maar het moet toch echt gebeuren. Een aantal Ajacieden kwamen in actie voor hun nationale elftallen deze week voor ze weer terugkeren naar Amsterdam.

Nederlands elftal

Daley Blind en Quincy Promes zitten in de selectie van nieuwe bondscoach Frank de Boer. Eerst oefenden ze tegen het Mexico van Edson Álvarez en daarna spelen ze voor de Nations League tegen Bosnië & Herzegovina en Italië. Het debuut van de oud-Ajax coach was niet best. Nederland ging met 1-0 onderuit tegen Mexico en daarna werd er met 0-0 gelijk gespeeld tegen Bosnië. Woensdag staat de wedstrijd tegen Roberto Mancini & co op het programma.

Jong Oranje

Perr Schuurs, Ryan Gravenberch en Kjell Scherpen zaten bij de selectie van Jong Oranje. Na een 5-0 overwinning op Jong Gibraltar (5-0) spelen ze dinsdagavond uit bij Jong Cyprus.

Servië

Dusan Tadić heeft belangrijke wedstrijden voor de boeg met Servië. Op 8 oktober speelde hij tegen Noorwegen in de halve finale voor de kwalificatie van het EK. Daarna speelt hij nog tegen Hongarije en Turkije voor de Nations League.

Marokko

Noussair Mazraoui meldt zich bij Marokko voor de wedstrijden tegen Senegal (3-1 winst) en Congo (dinsdag 13 oktober). Dit zijn beide oefenduels.

Burkina Faso

Lassina Traoré speelt ook twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Congo (3-0 winst) en Madagaskar (1-2 winst).

Argentinië

Nicolás Tagliafico gaat zich proberen te kwalificeren voor het WK van 2022. De Argentijnen spelen tegen Bolivia (1-0 winst) en Ecuador (dinsdagavond).