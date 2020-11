Geschreven door Kevin Ligtvoet 17 nov 2020 om 09:11

Ronde 1 in de Interlandbreak zit erop en we gaan bijna weer los in de Eredivise, maar wat hebben de Ajacieden gedaan de afgelopen week bij hun Nationale teams?

Nederlands elftal

Het Nederlands elftal heeft naast een oefenwedstrijd tegen Spanje één van de twee Nations League duels gespeeld. Zaterdag was Bosnië-Herzegovina de tegenstander en er werd met 3-1 gewonnen. Daley Blind, Quincy Promes, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch zaten bij de selectie. Woensdag speelt Oranje nog een wedstrijd tegen Polen.

Jong Oranje

Kjell Scherpen, Perr Schuurs en Jurgen Ekkelenkamp zijn mee met Jong Oranje voor de wedstrijden tegen Jong Wit-Rusland en Jong Portugal. De eerste genoemde tegenstander werd zondag met 5-1 verslagen, en het tweede duel staat woensdag op de planning.

Argentinië

Nico Tagliafico was opgeroepen voor het Argentijnse elftal, maar hij is afgevallen. Gelukkig schijnt het niet om een zware blessure te gaan. Lisandro Martínez zit ook bij de selectie. Tegen Paraguay werd zonder beide gelijkgespeeld (1-1), en woensdagnacht staat het tweede duel tegen Peru op het programma.

Brazilië O23

David Neres is meegenomen met de O23-selectie van Brazilië, het Olympische elftal. Antony zou eigenlijk met hem meegaan, maar hij moest afzeggen door zijn hamstringblessure, Danilo werd daardoor nog opgeroepen. Zaterdag werd er met 3-1 gewonnen van Zuid-Korea O23 en dinsdag spelen de Brazilianen tegen Egypte O23.

Burkina Faso

Lassina Traoré is de man in vorm bij Ajax de afgelopen weken, en hij neemt dit mee naar Burkina Faso. In de wedstrijd tegen Malawi afgelopen donderdag wist hij twee doelpunten te maken bij de 3-1 overwinning, terwijl zijn land met 0-0 gelijkspeelde tegen Malawi afgelopen maandag.

Kameroen

André Onana zit bij de selectie van Kameroen voor de duels tegen Mozambique en wist twee keer te winnen. Donderdag werd het 4-1, maandag 0-2.

Servië

Dusan Tadić zal niet met een lekker gevoel terugkeren naar Amsterdam. Na strafschoppen werd er verloren van Schotland waardoor de aanvaller niet gaat schitteren op het EK. Zondag werd er nog met 1-1 gelijk gespeeld in de Nations League tegen Hongarije, en de laatste wedstrijd is woensdag tegen Rusland.

Mexico

Edson Álvarez zit in de Mexicaanse selectie tijdens deze interlandperiode. Zaterdag werd er met 3-2 gewonnen van Zuid-Korea en hij sluit dinsdagavond af tegen en in Japan.

Marokko

Zakaria Labyad en Noussair Mazraoui zijn mee met Marokko voor de duels tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek. Vrijdag wisten de Ajacieden met 4-1 te winnen en ze sluiten dinsdagavond af met de tweede wedstrijd.