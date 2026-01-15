'Ajacieden willen van Jaros af': "Op het vliegtuig naar Liverpool"

AZ heeft Ajax volledig overklast in de achtste finale van de KNVB-beker. De Alkmaarders waren in eigen huis oppermachtig en plaatsten zich met een klinkende 6-0 overwinning voor de kwartfinales van het bekertoernooi.

Bij Ajax haalde vrijwel geen enkele speler zijn gebruikelijke niveau, maar de meeste kritiek richtte zich op doelman Jaros. De keeper kreeg van interim-trainer Grim opnieuw de voorkeur boven Pasveer en dat besluit viel bij veel supporters slecht. Op X stroomden de reacties binnen en Jaros was zelfs korte tijd trending topic.

Supporters spaarden de doelman niet. Zo klonk het onder meer: "Jaros had toch (ook) allang op het vliegtuig terug naar Liverpool moeten zitten" en "Een paar van deze Ajacieden hoef ik nooit meer te zien", waarbij ook de naam van Jaros nadrukkelijk werd genoemd. Hieronder een greep uit de reacties.