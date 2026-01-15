Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Ajacieden willen van Jaros af': "Op het vliegtuig naar Liverpool"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Vitezslav Jaros krijgt weer een doelpunt om de oren
Vitezslav Jaros krijgt weer een doelpunt om de oren Foto: © BSR Agency

AZ heeft Ajax volledig overklast in de achtste finale van de KNVB-beker. De Alkmaarders waren in eigen huis oppermachtig en plaatsten zich met een klinkende 6-0 overwinning voor de kwartfinales van het bekertoernooi.

Bij Ajax haalde vrijwel geen enkele speler zijn gebruikelijke niveau, maar de meeste kritiek richtte zich op doelman Jaros. De keeper kreeg van interim-trainer Grim opnieuw de voorkeur boven Pasveer en dat besluit viel bij veel supporters slecht. Op X stroomden de reacties binnen en Jaros was zelfs korte tijd trending topic.

Supporters spaarden de doelman niet. Zo klonk het onder meer: "Jaros had toch (ook) allang op het vliegtuig terug naar Liverpool moeten zitten" en "Een paar van deze Ajacieden hoef ik nooit meer te zien", waarbij ook de naam van Jaros nadrukkelijk werd genoemd. Hieronder een greep uit de reacties.

Mees de Wit en Mika Godts

De Wit looft Ajacied na bekerduel: "Hij is een heel groot talent"

Troy Parrot juicht

Parrot slacht Ajax met drie goals: "Tegen Ajax is het nog beter"

Het laatste Ajax Nieuws Vitezslav Jaros
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

