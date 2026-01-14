Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Ajacieden woest op arbiter Bas Nijhuis bij AZ-uit: "Bloedhond!"

Arthur
Bas Nijhuis moet wachten op de VAR
Bas Nijhuis moet wachten op de VAR Foto: © Pro Shots

Ajax kwam woensdagavond al binnen 2 minuten op achterstand tegen AZ, in het bekerduel in de achtste finale. Veel Ajacieden zagen een overtreding voorafgaand aan de treffer op Mika Godts, maar arbiter Nijhuis oordeelde anders.

Op X gingen enorm veel Ajacieden los op de arbiter uit Twente, die bekend staat op zijn 'losse stijl', waarin hij veel fysieke inzetten door laat gaan. Op X waren veel mensen woest op Nijhuis, die ook trending topic werd. Nijhuis werd zelfs omschreven als 'bloedhond' en nog enkele krachttermen meer. Hieronder een verzameling.

Video’s
