'Ajacieden woest op arbiter Bas Nijhuis bij AZ-uit: "Bloedhond!"
Bas Nijhuis moet wachten op de VAR Foto: © Pro Shots
Ajax kwam woensdagavond al binnen 2 minuten op achterstand tegen AZ, in het bekerduel in de achtste finale. Veel Ajacieden zagen een overtreding voorafgaand aan de treffer op Mika Godts, maar arbiter Nijhuis oordeelde anders.
Op X gingen enorm veel Ajacieden los op de arbiter uit Twente, die bekend staat op zijn 'losse stijl', waarin hij veel fysieke inzetten door laat gaan. Op X waren veel mensen woest op Nijhuis, die ook trending topic werd. Nijhuis werd zelfs omschreven als 'bloedhond' en nog enkele krachttermen meer. Hieronder een verzameling.
