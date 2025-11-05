Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Ajax 019 laat zien hoe het moet en veeg Galatasaray van de mat

Arthur
bron: UEFA
Emre Ünüvar valt in
Emre Ünüvar valt in Foto: © Pro Shots

Ajax O19 heeft in de Youth League een overtuigende zege geboekt op Galatasaray: 7-2. De ploeg van Paul Nuijten kende een moeizame start, maar kwam na een halfuur op stoom. Een mooie voorbode voor woensdagavond als de hoofdmacht in actie komt?

Damian van der Vaart opende de score, waarna Emre Ünüvar met twee treffers de voorsprong verder uitbouwde. Aaron Bouwman kopte vlak voor rust de 3-0 binnen. Na de pauze zorgde Pharrel Nash met een fraaie solo voor 4-0.

Galatasaray deed via Yusuf Kahraman iets terug, maar Ünüvar maakte meteen zijn hattrick compleet: 5-1. Cagri Balta bracht de Turken op 6-2, waarna Sean Steur met een hard schot de eindstand op 7-2 bepaalde. Een ruime en verdiende overwinning voor Ajax O19, met een glansrol voor Ünüvar.

John Heitinga

MATCHDAY | Heitinga voert wijzigingen door tegen Galatasaray

0
Oscar Gloukh

'Gloukh nu al miskoop van het jaar?': "De zoveelste deceptie"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
