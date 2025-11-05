Ajax 019 laat zien hoe het moet en veeg Galatasaray van de mat

'Galatasaray in Amsterdam: dit is hoe de Turken gaan spelen'

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

Sneijder legt zwakte Galatasaray bloot: "Als ik iets moet noemen"

Heitinga gesteund: "Hij staat er bij de harde kern nog goed op"

Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"

Osimhen gaat Ajax 'slopen': "De fans van Gala knijpen in hun arm"

Perez hard: "Hij is de enige die een bovengemiddeld niveau heeft"

Heitinga op schopstoel? "Hangt niet per se van het resultaat af"

VIDEO | Davy Klaassen emotioneel na interview met het clubkanaal