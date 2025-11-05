Ajax 019 laat zien hoe het moet en veeg Galatasaray van de mat
Ajax O19 heeft in de Youth League een overtuigende zege geboekt op Galatasaray: 7-2. De ploeg van Paul Nuijten kende een moeizame start, maar kwam na een halfuur op stoom. Een mooie voorbode voor woensdagavond als de hoofdmacht in actie komt?
Damian van der Vaart opende de score, waarna Emre Ünüvar met twee treffers de voorsprong verder uitbouwde. Aaron Bouwman kopte vlak voor rust de 3-0 binnen. Na de pauze zorgde Pharrel Nash met een fraaie solo voor 4-0.
Galatasaray deed via Yusuf Kahraman iets terug, maar Ünüvar maakte meteen zijn hattrick compleet: 5-1. Cagri Balta bracht de Turken op 6-2, waarna Sean Steur met een hard schot de eindstand op 7-2 bepaalde. Een ruime en verdiende overwinning voor Ajax O19, met een glansrol voor Ünüvar.
