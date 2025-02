Ajax aan kop: geen enkele club zette meer jeugdspelers in

Ajax staat de laatste weken in het teken van kansen voor de jeugd. Jorthy Mokio (16), Rayane Bounida (18) en Sean Steur (17) debuteerden recentelijk en dat waren zeker niet de eerste spelers uit eigen jeugd die onder Francesco Farioli een kans kregen dit seizoen: vijftien 'Ajacieden' speelden al in het eerste elftal dit seizoen en geen enkele club in Nederland weet aan dat aantal te ippen.

"Deze jeugdrevolutie in Amsterdam komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Ook vóór het meedoen van Mokio, Bounida en Steur bij de 'grote jongens' is er dit seizoen opvallend veel ruimte voor talent uit eigen jeugd. Sterker, bij geen Eredivisieclub gaat een groter aandeel van de speeltijd naar spelers met een verleden in de eigen jeugdopleiding dan in de ploeg van Francesco Farioli", opent Sam Planting bij ESPN.

"Als we kijken naar dit vijftienkoppig gezelschap, zien we dat die uiteenlopend is samengesteld. Klaassen (tweemaal) en Van den Boomen keerden op veterane leeftijd terug, Brobbey en Youri Regeer juist als begin-twintiger", vervolgt Planting. "Met de inmiddels naar Roma vertrokken Devyne Rensch, onverwachte revelatie Youri Baas en Jorrel Hato vormden ex-jeugdspelers lange tijd driekwart van de Farioli-defensie - waar Dies Janse dit seizoen driemaal mocht bijspringen."

"Op het middenveld kennen Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim onder de nieuwe trainer het beste profseizoen uit hun jonge loopbanen", is Plantign lyrisch. "Jaydon Banel werd gewogen en te licht bevonden, terwijl de verhuurde Kristian Hlynsson volgende zomer een nieuwe kans krijgt zich in de rotatie te knokken. Bij Christian Rasmussen is het de vraag, of het een Banel- of Hlynsson-scenario wordt."

"Bounida en Steur vormen dus nummer 14 en 15 dit Eredivisieseizoen. En bij dat totaal lijkt het niet te gaan blijven. Nu Ajax tijdelijk geen stand-in heeft voor Brobbey - en Farioli geen groot voorstander van een herkansing voor Julian Rijkhoff lijkt, getuige zijn afwezigheid in de UEFA-selectie - lonkt een mogelijk competitiedebuut voor Don-Angelo Konadu (18). Ook is Farioli erg gecharmeerd van 17-jarig verdedigingstalent Aaron Bouwman", besluit hij.