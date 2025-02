Ajax aan kop, maar Farioli blijft bescheiden: "Zij zijn heel goed"

Ajax heeft de koppositie in de Eredivisie veroverd, maar trainer Francesco Farioli weigert zijn ploeg als titelfavoriet te bestempelen. Na de overtuigende 4-0 zege op Heracles Almelo en het puntenverlies van PSV tegen FC Utrecht (2-2) staan de Amsterdammers nu alleen bovenaan. Toch blijft Farioli bescheiden en prijst hij de concurrentie.

“Ajax is een team van werkers,” stelde Farioli zondag na afloop van de wedstrijd, een opmerking die haaks staat op de sierlijke reputatie van de club. Ondanks de gunstige uitgangspositie blijft de Italiaan benadrukken dat PSV nog altijd de regerend kampioen is. “Zij zijn heel goed,” herhaalde hij in gesprek met Het Algemeen Dagblad, terwijl hij de titelstrijd bewust openhoudt.

De statistieken spreken echter in het voordeel van Ajax. Voor het eerst sinds 5 november 2022 staan de Amsterdammers weer alleen bovenaan, een moment waar de club ruim een jaar op heeft gewacht. Met een inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in het vooruitzicht, kan Ajax zelfs uitlopen naar een voorsprong van vijf punten.