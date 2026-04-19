Ajax aangepakt: "Al vier jaar geen prijs, en dat is geen toeval"
Ajax moest onder Alex Kroes een strak geleide topclub worden, maar dat plan is volgens clubwatcher Lentin Goodijk niet geslaagd. Hij ziet dat de club juist steeds verder is weggezakt door veel wisselingen en onrust. De huidige sportieve problemen zijn volgens hem dan ook geen toeval, maar het gevolg van dat beleid.
"Sinds het vertrek van Marc Overmars in het voorjaar van 2022 hebben er niet alleen acht verschillende hoofdtrainers voor de groep gestaan", schrijft Goodijk in Voetbal International. "Er waren ook acht verschillende technisch directeuren verantwoordelijk voor het sportieve beleid met Marc Overmars, Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, Sven Mislintat, Marijn Beuker en Kelvin de Lang, Alex Kroes en nu Jordi Cruijff."
Ook binnen andere belangrijke afdelingen is er sprake van veel wisselingen. "In diezelfde periode stapten met Henk Veldmate en Kelvin de Lang twee keer de hoofd scouting op, terwijl er liefst twaalf (!) leden van de raad van commissarissen afscheid namen, in de meeste gevallen na een kort en onrustig dienstverband."
Goodijk vervolgt: "En dan hebben we het nog niet eens over de vele, vele wijzigingen op andere belangrijke functies binnen de club, van de bestuursraad tot de jeugdopleiding, en alles daartussen. In die enorme duiventil sneuvelt iedere vorm van continuïteit." Volgens Goodijk is het dan ook logisch dat Ajax al jaren geen prijzen meer wint en sportief steeds verder wegzakt.
"In die zin is het ook geen toeval dat Ajax al vier jaar geen prijs meer heeft gepakt en dat het nu op een vijfde plaats in de Eredivisie staat", vervolgt Goodijk. "Dat is simpelweg waar Ajax verdient te staan, op basis van het hopeloos wisselvallige spel van dit seizoen."
"Sterker nog: op basis van de onderliggende data zouden de Amsterdammers zelfs negende moeten staan. Het is aan de individuele kwaliteit in de selectie, die er relatief gezien natuurlijk nog altijd wel is, te danken dat het nog niet zover is gekomen", aldus Goodijk.
