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Ajax-aanwinst eerlijk over eigen spel: "Maak zelf ook veel fouten"

Thomas
bron: ESPN
Julian Brandt scoort de openingstreffer namens Ajax
Julian Brandt scoort de openingstreffer namens Ajax Foto: © Pro Shots

Julian Brandt is zich bewust van de verantwoordelijkheid die hij bij Ajax draagt. De ervaren Duitser moet met zijn staat van dienst een belangrijke rol gaan vervullen in Amsterdam, maar benadrukt dat ook hij nog genoeg stappen kan zetten. Op het veld wil Brandt vooral met zijn voetballende kwaliteiten het goede voorbeeld geven.

De dertigjarige middenvelder legt bij ESPN uit hoe hij zijn leiderschap binnen de lijnen wil tonen. "Uiteindelijk probeer ik in het veld leiding te geven met mijn acties, niet door te veel te praten. Ik ga geen spelers tackelen om vervolgens een gele kaart te krijgen. Het zal meer op een voetballende manier gaan", vertelt Brandt.

Daarbij probeert de Duitser zijn jarenlange ervaring in de Europese top over te brengen op zijn ploeggenoten. Brandt kwam jarenlang uit voor Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund en maakte deze zomer transfervrij de overstap naar Ajax. "Natuurlijk praat je in de kleedkamer over ervaringen of dingen de we mee hebben gemaakt, of dingen die mensen kunnen verbeteren om ze te helpen."

Toch wil Brandt niet worden gezien als iemand die alle antwoorden heeft. De aanvallende middenvelder weet dat ook hij fouten zal maken in het shirt van de Amsterdammers. "Ik moet zelf ook nog veel leren hier. Ik ben geen god die alles weet. Ik maak zelf ook veel fouten. Ik ben niet perfect, niet eens in de buurt daarvan", zegt Brandt.

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