Ajax-aankoop krijgt kritiek: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax"

Oscar Gloukh kan op stevige kritiek rekenen van analisten Aad de Mos en Hans Kraay jr., die betwijfelen of de aanvallende middenvelder het niveau heeft om bij Ajax te slagen. Volgens beiden laat de Israëliër te weinig zien om een vaste waarde te worden in Amsterdam.

Zaakwaarnemer Guido Albers zette in Goedemorgen Eredivisie op ESPN al vraagtekens bij de manier waarop Ajax Gloukh heeft ingepast. "Gloukh is een echte tien als je kijkt waar hij vandaan komt, maar Ajax speelt met twee achten. Dus ja... dan begint het al", stelt Albers. "Dus je haalt een speler, een echte tien, terwijl je dan met twee zessen moet spelen. Ajax speelt met twee achten, Kenneth was daar ook de dupe van."

Volgens Albers ontbreekt het aan een duidelijke lijn in het beleid. "Dat klopt dus allemaal niet. Ergens zou je nu moeten zeggen: welke visie gaan we volgen en welke spelers horen daarbij? Je moet niet spelers halen om het halen", luidt zijn oordeel.

Ook Kraay jr. is niet overtuigd van Gloukh. "Gloukh vindt zichzelf een tien en bij Red Bull vinden ze hem een tien tegen mindere ploegen", aldus de ESPN-analist. "En als het spannend werd, zeiden ze: hij is onbetrouwbaar bij balverlies. Dan zetten we hem op de zijkant. Gloukh is voor Ajax op topniveau geen betrouwbare tien."

De Mos sluit zich daarbij aan en is duidelijk in zijn conclusie. "Dat is zo. Hij is niet goed genoeg voor Ajax", besluit de oud-trainer.