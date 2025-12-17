Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ajax-aankoop maakt tot dusver weinig indruk: "De ongelukkigste"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro Foto: © Pro Shots

Raúl Moro krijgt woensdag mogelijk een nieuwe kans om zich te laten zien bij Ajax. Het KNVB Bekerduel met Excelsior Maassluis kan voor de 23-jarige Spanjaard een belangrijk moment zijn om met hernieuwd vertrouwen de tweede seizoenshelft in te gaan. Sinds zijn zomerse overstap naar Amsterdam heeft Moro zijn prijskaartje van ruim tien miljoen euro nog niet kunnen waarmaken.

Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad noemt Moro zelfs ‘de ongelukkigste aankoop van Ajax’ tot nu toe. De buitenspeler kwam weinig in actie en noteerde in zijn eerste maanden bij de club slechts één assist. Volgens Inan speelden daarbij meerdere factoren een rol. Zo had Moro te maken met ‘fysieke klachten’ en ‘trieste familieomstandigheden’, die zijn aanpassing bemoeilijkten.

Tegelijkertijd benadrukt Inan dat die omstandigheden inmiddels ‘geen excuus’ meer mogen zijn. In de Champions League-wedstrijd tegen Qarabag (2-4) kreeg Moro speeltijd om zich te bewijzen, maar liet hij kansen liggen en bleef een doorbraak uit.

Het bekerduel met Excelsior Maassluis biedt daarom een nieuwe mogelijkheid. De ‘behoudende tactiek’ van interim-trainer Fred Grim zou Moro in de kaart kunnen spelen, omdat zijn snelheid goed past bij het benutten van ruimte in de diepte. Of die ruimtes er ook daadwerkelijk komen tegen de amateurclub, zal woensdag moeten blijken.

Gerelateerd:
Anton Gaaei, Owen Wijndal en Davy Klaassen vieren de treffer

Inan voorspelt vertrek: "Mag zijn geluk dan ook elders beproeven"

0
Aad de Mos

Aad de Mos wijst naar NEC - Ajax: "Daar staat het mes op de keel"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws KNVB Beker Raúl Moro
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd