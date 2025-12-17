Ajax-aankoop maakt tot dusver weinig indruk: "De ongelukkigste"

Raúl Moro krijgt woensdag mogelijk een nieuwe kans om zich te laten zien bij Ajax. Het KNVB Bekerduel met Excelsior Maassluis kan voor de 23-jarige Spanjaard een belangrijk moment zijn om met hernieuwd vertrouwen de tweede seizoenshelft in te gaan. Sinds zijn zomerse overstap naar Amsterdam heeft Moro zijn prijskaartje van ruim tien miljoen euro nog niet kunnen waarmaken.

Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad noemt Moro zelfs ‘de ongelukkigste aankoop van Ajax’ tot nu toe. De buitenspeler kwam weinig in actie en noteerde in zijn eerste maanden bij de club slechts één assist. Volgens Inan speelden daarbij meerdere factoren een rol. Zo had Moro te maken met ‘fysieke klachten’ en ‘trieste familieomstandigheden’, die zijn aanpassing bemoeilijkten.

Tegelijkertijd benadrukt Inan dat die omstandigheden inmiddels ‘geen excuus’ meer mogen zijn. In de Champions League-wedstrijd tegen Qarabag (2-4) kreeg Moro speeltijd om zich te bewijzen, maar liet hij kansen liggen en bleef een doorbraak uit.

Het bekerduel met Excelsior Maassluis biedt daarom een nieuwe mogelijkheid. De ‘behoudende tactiek’ van interim-trainer Fred Grim zou Moro in de kaart kunnen spelen, omdat zijn snelheid goed past bij het benutten van ruimte in de diepte. Of die ruimtes er ook daadwerkelijk komen tegen de amateurclub, zal woensdag moeten blijken.