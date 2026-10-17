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Ajax-aankoop van Cruijff bekritiseerd: "Grootste flop tot dusver"

Joram
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Het is deze week 250 dagen geleden dat Jordi Cruijff begon als technisch directeur van Ajax. Het Algemeen Dagblad blikt terug op zijn eerste periode in Amsterdam. De start leek veelbelovend, maar inmiddels is het optimisme flink afgenomen. Vooral de prestaties van de dure aankopen roepen vragen op.

"Het optimisme in Amsterdam verdampt als de sneeuw voor de zon", schrijft het AD. De nederlaag tegen Hajduk Split (2-1) in de Conference League kwam hard aan. De krant stelt daarom de vraag: "Wat zegt dit over de selectie die Cruijff samenstelde?" De miljoenen die Ajax aan nieuwe spelers uitgaf, hebben voorlopig nog weinig opgeleverd. 

"Cruijff haalde een rits spelers, maar uitgerekend degenen voor wie hij vele miljoenen neertelde, bakten er nog weinig van. Caio Henrique kostte minimaal tien miljoen euro, maar overtuigde nog niet." Ook Marcos Leonardo krijgt er flink van langs. De aanvaller wordt door het AD omschreven als de 'grootste flop tot dusver'. Toch zijn er ook spelers die voor enthousiasme zorgen. Cruijff krijgt lof voor zijn pogingen om spelers van een hoger niveau naar Amsterdam te halen. "De td mikt op toppers."

Julian Brandt geldt daarbij als het opvallendste voorbeeld. "In drie weken tijd schoot de voormalige stilist van Borussia Dortmund drie ballen in de kruising: een vuurpijl tegen FC Sion, een dropkick met links tegen Fortuna Sittard en een diagonale streep tegen Willem II." Ook Tolu Arokodare is volgens de krant uitgegroeid tot een publiekslieveling. "Tolu Arokodare is ook zo'n attractie. Tegenstanders zien een blok graniet."

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