Ajax-aankoop van Sven Mislintat is terug: "Een geweldig gevoel"

Hij was een van de aankopen van Sven Mislintat. "Het is een geweldig gevoel om weer te kunnen trainen en spelen", vertelt hij met een brede glimlach voor de camera van Ajax TV. "Dat ik eindelijk weer kan doen wat ik sinds mijn jeugd het liefste doe, is fantastisch. Lange tijd was dat niet mogelijk. Elke ochtend sta ik op met een smile, omdat ik geen pijn meer heb."

"Ik kom niet langer naar de club om in de gym te zitten, maar om gewoon te voetballen", vervolgt de achttienjarige verdediger. "Het voorbereiden met het team is bijvoorbeeld iets heel gewoons, maar ik vind het nu gewoon geweldig. Eerder moest ik dat vaak in mijn eentje doen. De basisdingen die ik eerst niet kon, waardeer ik nu des te meer."

De blessure was hevig, ook een operatie aan zijn knie bleek geen oplossing te bieden. "Ik kon daarna alles doen, maar telkens als ik mijn been in een bepaalde hoek bewoog, voelde het alsof er messen in mijn knie staken." Na een tweede operatie werd het ook mentaal zwaarder. "Mijn vader heeft alles in België achtergelaten om bij mij te zijn. Ik ben iemand die weinig praat, maar op een dag kwam mijn vader mijn kamer binnen en hadden we een serieus gesprek. Dat gaf me echt een gevoel van opluchting."

Butera wil naar Ajax 1, maar weet dat dit ver weg is. "Ik moet eerst mijn plek veroveren bij Jong Ajax en daarna pas stappen maken richting Ajax 1. Alles is mentaal. Ik beslis niet of ik met pijn van het veld stap, maar ik beslis wel hoe ik ermee omga. Dat is het belangrijkste wat ik heb geleerd van mijn blessure."