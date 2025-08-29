AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
'Ajax-aankoop 'voor de lange termijn' op radar Engelse topploeg'

Thomas
bron: The Mirror
Oscar Gloukh en Raul Moro
Oscar Gloukh en Raul Moro Foto: © Pro Shots

Arsenal houdt de verrichtingen van Oscar Gloukh nauwlettend in de gaten. Volgens The Mirror staat de Israëlische middenvelder, die deze zomer nog door Ajax werd binnengehaald, op de lange termijn op de radar van de Londense topclub.

Gloukh kwam pas enkele maanden geleden naar Amsterdam voor ruim vijftien miljoen euro en een vertrek is dan ook geen realistisch scenario. Toch wordt zijn naam in Engelse media genoemd in een overzicht van mogelijke toekomstige targets van Arsenal. De 21-jarige creatieveling wordt dus al gevolgd sinds zijn periode voor zijn overstap naar Ajax.

Naast Gloukh zouden de Gunners ook oog hebben voor Arnau Martinez (Girona) Jon Martin (Real Sociedad), en de jonge Ghanese international Caleb Yirenkyi. De focus lag deze zomer echter vooral op de komst van Eberechi Eze, die voor zeventig miljoen euro overkwam van Crystal Palace en mogelijk zondag zijn debuut maakt tegen Liverpool.

