'Ajax-aankoop 'voor de lange termijn' op radar Engelse topploeg'

Arsenal houdt de verrichtingen van Oscar Gloukh nauwlettend in de gaten. Volgens The Mirror staat de Israëlische middenvelder, die deze zomer nog door Ajax werd binnengehaald, op de lange termijn op de radar van de Londense topclub.

Gloukh kwam pas enkele maanden geleden naar Amsterdam voor ruim vijftien miljoen euro en een vertrek is dan ook geen realistisch scenario. Toch wordt zijn naam in Engelse media genoemd in een overzicht van mogelijke toekomstige targets van Arsenal. De 21-jarige creatieveling wordt dus al gevolgd sinds zijn periode voor zijn overstap naar Ajax.

Naast Gloukh zouden de Gunners ook oog hebben voor Arnau Martinez (Girona) Jon Martin (Real Sociedad), en de jonge Ghanese international Caleb Yirenkyi. De focus lag deze zomer echter vooral op de komst van Eberechi Eze, die voor zeventig miljoen euro overkwam van Crystal Palace en mogelijk zondag zijn debuut maakt tegen Liverpool.