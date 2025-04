Ajax-aankoop voorbijgestreefd door Konadu: "Een misser van Kroes"

Francesco Farioli koos zondagmiddag tegen NAC Breda in de spits voor Don-Angelo Konadu. Volgens Mike Verweij is dat veelzeggend over de status van Julian Rijkhoff.

Konadu maakte tegen NAC Breda zijn basisdebuut in de Eredivisie. "Hij heeft het eerste half uur niks goed gedaan. Ze vinden het een groot talent. Alleen dat hij er nu nog niet klaar voor is, bewees hij wel tegen NAC", oordeelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Je kan zeggen dat hij belangrijk was bij de 1-1 en de 2-1, maar daarmee was het wel gezegd. Het is wel een jongen met potentie. Hij moet groter en sterker worden. Dit komt nog te vroeg."

Verweij vond het bijzonder dat Farioli de keuze maakte voor de achttienjarige spits. "Farioli ziet hem iedere dag en wat opvallend is, is dat hij Julian Rijkhoff voorbij is. Niet Rijkhoff, die teruggehaald werd van Borussia Dortmund, maar Konadu zit bij de selectie. Dat is wel opvallend", aldus de journalist. Valentijn Driessen is het daarmee eens. "Dat is een lelijke misser van Kroes." Rijkhoff werd in de winter van 2024 teruggehaald van Borussia Dortmund.