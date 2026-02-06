Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax-aankopen leveren al twijfel op: "Hij loopt misschien in de weg"

Thomas
bron: Voetbal International
Ajax-spelers vieren de goal van Oliver Edvardsen in Spanje
Ajax-spelers vieren de goal van Oliver Edvardsen in Spanje Foto: © Pro Shots

De recente aankopen van Ajax roepen gemengde reacties op, ook binnen de analistenwereld. Pieter Zwart, journalist van Voetbal International, heeft bedenkingen bij de combinatie Maher Carrizo en Anton Gaaei. Volgens hem zijn de twee spelers niet complementair aan elkaar, wat vragen oproept over de balans in de rechterflank van het elftal.

"Het is een linkspoot, maar hij speelt aan de buitenkant", legt Zwart uit over Carrizo in de Transfer Deadline Day-video van VI. Op de vraag met welke rechtsback hij het best zou kunnen samenspelen, noemt Zwart niet Gaaei, maar een andere optie. "Anton Gaaei loopt hem misschien een beetje in de weg. Tomiyasu is het gewend om als lage rechtsback te functioneren, dus ik denk dat hij het beste met hem zou kunnen functioneren."

Binnen de club zou Carrizo inmiddels al worden vergeleken met oud-Ajacied Antony. Freek Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International, noemt dat hij uit de club hoort dat Carrizo ‘voorzichtige Antony-vibes’ oproept. Zwart herkent dat beeld. "Je krijgt wel een beetje die vibes", beaamt hij. "Hij heeft tot nu toe niet heel veel meer overzicht dan de tien meter om hem heen. Je kunt zien dat hij van de straat is geplukt. Hij kan wel acties maken."

Ook over de komst van Oleksandr Zinchenko is Zwart kritisch, vooral gezien de geruchten dat hij op het middenveld zou moeten spelen. "Hij heeft er eigenlijk nooit gespeeld. Het kan zijn dat ze bij Ajax denken dat hij er kan spelen, maar dat heeft hij nooit gedaan. Hij is eigenlijk opgeleid als nummer tien en is omgeturnd tot linksback. Hij is geen controlerende middenvelder."

