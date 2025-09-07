Kick-Off
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

'Ajax-aanvaller geniet interesse uit Turkije: honderd miljoen'

Sara
bron: Haber Global
Mika Godts komt binnen de lijnen
Mika Godts komt binnen de lijnen Foto: © BSR Agency

Mika Godts wordt gelinkt aan Besiktas. De Turkse topclub zou overwegen bij Ajax aan te kloppen voor de buitenspeler uit België. Hoe concreet de interesse van Besiktas is, is nog niet bekend.

"Besiktas, dat dit seizoen een gooi naar de Turkse landstitel wil doen, zet de zoektocht naar een linksbuiten voort", klinkt het Turkse medium Haber 7. Leandro Trossard van Arsenal stond lang hoog op de verlanglijst van Besiktas, maar werd te duur bevonden. "Daarom kijkt de club nu naar andere opties op de markt. Godts wordt overwogen."

Manager Sergen Yalçin liet zich in het verleden al eens zeer lovend uit over Godts. "Er is een buitenspeler bij Ajax die volgend seizoen honderd miljoen euro waard is. Hij zit dan bij Manchester City, Arsenal of Liverpool. Hij is hoe een jonge speler hoort te zijn."

Zet in op Nederland tegen Litouwen!

Het Nederlands elftal speelt zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Brian Brobbey voor Ajax

AFCA haalt uit: "Hij heeft geen zin heeft om voor Ajax te spelen"

0
Ko Itakura voor Japan

Ajacied houdt blessure over aan oefeninterland: "Het deed pijn"

0
Lees meer:
Ajax Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd