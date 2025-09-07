'Ajax-aanvaller geniet interesse uit Turkije: honderd miljoen'

Mika Godts wordt gelinkt aan Besiktas. De Turkse topclub zou overwegen bij Ajax aan te kloppen voor de buitenspeler uit België. Hoe concreet de interesse van Besiktas is, is nog niet bekend.

"Besiktas, dat dit seizoen een gooi naar de Turkse landstitel wil doen, zet de zoektocht naar een linksbuiten voort", klinkt het Turkse medium Haber 7. Leandro Trossard van Arsenal stond lang hoog op de verlanglijst van Besiktas, maar werd te duur bevonden. "Daarom kijkt de club nu naar andere opties op de markt. Godts wordt overwogen."

Manager Sergen Yalçin liet zich in het verleden al eens zeer lovend uit over Godts. "Er is een buitenspeler bij Ajax die volgend seizoen honderd miljoen euro waard is. Hij zit dan bij Manchester City, Arsenal of Liverpool. Hij is hoe een jonge speler hoort te zijn."